وقت صلاة الشروق اليوم الجمعة 13 ديسمبر في المحافظات

موعد الشروق اليوم.. مع تزايد الاهتمام بالأوقات الدقيقة خلال اليوم، يعتبر معرفة توقيت شروق الشمس أمرًا مهمًا للمواطنين خاصة لأغراض الصلاة أو الأنشطة اليومية، يساعد ذلك على تنظيم الوقت بشكل أفضل سواء للأغراض الدينية أو لبدء الأنشطة اليومية في أوقات مناسبة، بالنسبة للمسلمين، فإن معرفة وقت الشروق يكون جزءًا من تحديد مواعيد الصلاة.



يقدم موقع الموجز في التقرير التالي، موعد الشروق اليوم في القاهرة والمحافظات المختلفة ليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024.

شروق الشمس



موعد الثلث الأخير من الليل

أما بالنسبة للثلث الأخير من الليل، الذي يُعتبر وقتًا مستحبًا للدعاء والتضرع إلى الله، فيبدأ اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 في الساعة 2:20 صباحًا.

ما هو وقت شروق الشمس اليوم؟

وقت الشروق في الإسكندرية: 6:50 ص

وقت الشروق في القاهرة 6:42 ص

موعد الشروق في 6 أكتوبر (الجيزة): 6:43 ص

وقت الشروق في أسيوط: 6:36 ص

موعد الشروق في سوهاج: 6:33 ص

وقت الشروق في المنيا: 6:40 ص

موعد الشروق في أسوان: 6:23 ص

وقت الشروق في الغردقة (البحر الأحمر): 6:26 ص

موعد الشروق في الإسماعيلية: 6:39 ص

وقت الشروق في السلوم (مطروح): 7:10 ص

موعد الشروق في كفر الشيخ: 6:46 ص

وقت الشروق في مرسى علم (البحر الأحمر): 6:17 ص

موعد الشروق في دمنهور (البحيرة): 6:48 ص

وقت الشروق في الأقصر: 6:27 ص

موعد الشروق في كاترين (جنوب سيناء): 6:28 ص

وقت الشروق في الفيوم: 6:42 ص

موعد الشروق في المنصورة (الدقهلية): 6:44 ص

شروق الشمس

صلاة الشروق بعد الفجر بكم دقيقة؟

حددت دار الإفتاء المصرية وقت صلاة الشروق بعد طلوع الشمس بحوالي 15 إلى 20 دقيقة تقريبًا، ويستحب للمسلم أداء صلاة الشروق في هذا الوقت الذي يُعد من أوقات البركة والقرب إلى الله، وقد ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال"، ويقصد بذلك أن صلاة الشروق تكون بعد بداية حر الشمس، أي بعد شروق الشمس بحوالي نصف ساعة.

متى تبدأ صلاة الضحى اليوم؟

تبدأ صلاة الضحى من بعد شروق الشمس وحتى قبيل صلاة الظهر يبدأ وقت صلاة الضحى اليوم الجمعة 13 ديسمبر في الساعة 6:38 صباحًا، ويستمر حتى الساعة 11:40 صباحًا، قبيل موعد صلاة الظهر.

هل يجوز صلاة الفجر وقت الشروق؟



لا يجوز أداء صلاة الفجر بعد شروق الشمس، إذ ينتهي وقتها مع طلوع الشمس، لذا من الأفضل أن تُؤدى صلاة الفجر قبل الشروق.

وقد ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من صلى الصبح فهو في ذمة الله" (رواه مسلم)، مما يدل على أهمية أداء الصلاة في وقتها المحدد.

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