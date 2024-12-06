انتبه لفرق التوقيت.. موعد الشروق اليوم الجمعة 6-12-2024 في القاهرة والمحافظات

موعد الشروق اليوم.. في إطار متابعة أوقات الصلاة والأحداث اليومية، ينشر موقع الموجز فيما يلي، موعد الشروق اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 في القاهرة وعدد من المحافظات المصرية.

ويعد معرفة وقت الشروق من الأمور المهمة للمسلمين، خاصة لأولئك الذين يحرصون على أداء صلاة الفجر في وقتها، بالإضافة إلى أهمية الوقت في تنظيم الأنشطة اليومية.

موعد الشروق اليوم

موعد الثلث الاخير من الليل

يبدأ الثلث الأخير من الليل اليوم الجمعة في الساعة الثانية وثلث (2:20 صباحًا) تقريبًا، وهو الوقت الذي يعد من أفضل الأوقات للدعاء والتضرع إلى الله، حيث يُستجاب فيه الدعوات ويغفر فيه الذنوب، حيث ثبت في السنة النبوية أن الدعاء مستجاب في الثلث الأخير من الليل، كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ» (رواه البخاري).

ما هو وقت شروق الشمس اليوم؟

وقت الشروق في الإسكندرية: 6:45 ص

موعد الشروق في القاهرة: 6:37 ص

موعد الشروق في 6 أكتوبر (الجيزة): 6:38 ص

وقت الشروق في أسيوط: 6:31 ص

موعد الشروق في سوهاج: 6:28 ص

وقت الشروق في المنيا: 6:35 ص

موعد الشروق في أسوان: 6:17 ص

وقت الشروق في الغردقة (البحر الأحمر): 6:20 ص

موعد الشروق في الإسماعيلية: 6:34 ص

وقت الشروق في السلوم (مطروح): 7:5 ص

موعد الشروق في كفر الشيخ: 6:41 ص

وقت الشروق في مرسى علم (البحر الأحمر): 6:12 ص

موعد الشروق في دمنهور (البحيرة): 6:42 ص

وقت الشروق في الأقصر: 6:22 ص

موعد الشروق في كاترين (جنوب سيناء): 6:23 ص

وقت الشروق في الفيوم: 6:37 ص

موعد الشروق في المنصورة (الدقهلية): 6:39 ص

موعد الشروق اليوم

صلاة الشروق بعد الفجر بكم دقيقة؟

حددت دار الإفتاء المصرية وقت صلاة الشروق بعد طلوع الشمس بثلث ساعة تقريبًا، ويُستحب للمسلم أداء صلاة الشروق في هذا الوقت الذي يُعد من أوقات البركة والقرب إلى الله، وقد ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال"، ويقصد بذلك أن صلاة الشروق تكون بعد بداية حر الشمس، أي بعد شروق الشمس بحوالي نصف ساعة.

وبالنسبة لوقت صلاة الشروق اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، فإنه سيكون في الساعة الخامسة و25 دقيقة تقريبًا، وهو الوقت الذي يمكن للمسلمين أداء هذه الصلاة المستحبة فيه.

متى تبدأ صلاة الضحى اليوم؟

يمتد وقت صلاة الضحى من بعد شروق الشمس حتى قبيل صلاة الظهر، حيث تبدأ صلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، أي بعد حوالي 20 دقيقة من شروق الشمس، وتستمر حتى قبيل وقت صلاة الظهر.

وبناءً على ذلك، يبدأ وقت صلاة الضحى اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 في الساعة 6:57 دقيقة صباحًا، وينتهي في الساعة 11:40 دقيقة قبيل صلاة الظهر.

موعد الشروق اليوم

هل يجوز الصلاة الفجر وقت الشروق؟

لا يجوز أداء صلاة الفجر بعد شروق الشمس، بل يجب على المسلم أن يصليها في الوقت المحدد لها، والذي يبدأ من طلوع الفجر الصادق، وينتهي قبل طلوع الشمس، ووقت صلاة الفجر ينقسم إلى جزئين: الأول هو وقت الإجزاء، والذي يبدأ مع طلوع الفجر الصادق، ويستمر حتى قبل شروق الشمس، أما الجزء الثاني، وهو وقت النهي، فإنه يبدأ بعد طلوع الشمس ويستمر حتى ترتفع الشمس قيد رمح.

وبناءً على ذلك، إذا صلى المسلم صلاة الفجر قبل الشروق، تكون صلاته صحيحة، ولكن إذا أداها بعد طلوع الشمس، فهي تعتبر قضاءً ويُطلق عليها صلاة الصبح، وليست صلاة الفجر، كما ورد في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: "وَوَقت صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ" (رواه مسلم)، إذن، ينبغي على المسلم أن يحرص على أداء صلاة الفجر في وقتها المحدد، وألا يؤخرها إلى وقت الشروق.

موعد الشروق اليوم

اقرأ ايضا:

موعد أذان الفجر الأحد 17-11-2024 في محافظات مصر

موعد أذان المغرب اليوم الخميس 5-12-2024 في الإسكنرية والقاهرة والمحافظات