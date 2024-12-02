ابدأ يومك ببركة الطاعة.. تعرف على موعد صلاة الشروق اليوم

صلاة الشروق، أو ما تعرف بصلاة الضحى إذا أُديت في أول وقتها، هي من النوافل العظيمة التي أوصى بها النبي ﷺ. تُصلى بعد شروق الشمس بربع ساعة تقريبًا، وهي صلاةٌ تحمل في طياتها الكثير من الفضائل والثواب الجزيل. فقد قال النبي ﷺ عن صلاة الشروق: "من صلى الغداة في جماعة، ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة، تامة، تامة".

وصلاة الشروق تمثل شكرًا لله على نعمه، وتأتي كفرصة لتعزيز العلاقة الروحانية بين العبد وربه، وهي دليل على حب المسلم للعبادة وسعيه للثواب العظيم.

فضل صلاة الشروق

ويتمثل أجر صلاة الشروق في أجر حجة وعمرة تامتين: قال النبي ﷺ: “من صلى الغداة في جماعة، ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة، تامة، تامة”، كما أنها تساهم في تقوية الصلة بين العبد وربه، حيث يبدأ اليوم بعبادة خالصة لله، فضلا عن الراحة النفسية والطمأنينة التي تُدخلها على النفس والبركة في وقت من يؤديها، كما أنها تعد من الأعمال التي تساعد في محو الذنوب وزيادة الحسنات.

طريقة أدائها

تُؤدى صلاة الشروق ركعتين أو أكثر، ويُفضل أن تكون بخشوع واطمئنان، وأن يسبقها ذكر الله بعد صلاة الفجر حتى وقت الشروق.

وينشر الموجز موعد صلاة الشروق في القاهرة وبعض المحافظات

وننشر موعد صلاة الشروق اليوم الإثنين، على موقع الموجز وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى عدد من المحافظات الأخرى في الجمهورية.

القاهرة

موعد الشروق في القاهرة: 6:34 ص

الإسكندرية

موعد الشروق في الإسكندرية: 6:42 ص

المنصورة

موعد الشروق في المنصورة: 6:35 ص

أسيوط

موعد الشروق في أسيوط: 6:28 ص

سوهاج

موعد الشروق في سوهاج: 6:25 ص

أسوان

موعد الشروق في أسوان: 6:15 ص

الأقصر

موعد صلاة الشروق في الأقصر: 6:20 ص

الغردقة

موعد الشروق في الغردقة: 6:17 ص

الإسماعيلية

موعد الشروق في الإسماعيلية: 6:31 ص

السلوم

موعد الشروق في السلوم: 7:1 ص

الفيوم

موعد الشروق في الفيوم: 6:34 ص

المنيا

موعد صلاة الشروق في المنيا: 6:32 ص

كفر الشيخ

موعد صلاة الشروق في كفر الشيخ: 6:37 ص

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