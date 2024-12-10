موعد صلاة الشروق اليوم الإثنين.. ومواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات الأخرى

موعد صلاة الشروق.. يبحث العديد من المسلمين عن مواقيت الصلاة يومياً ومنها موعد صلاة الشروق أيضاً، لذا، سيقدم لكم الموجز في السطور التالية موعد صلاة الشروق اليوم الإثنين 9 ديسمبر في مدن ومحافظات مصر ومواقيت الصلاة أيضاً، وذلك لأداء الصلاة في أوقتها دون تأخير.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين

موعد صلاة الشروق

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

- صلاة الفجر الساعة 5:07 صباحًا.

- صلاة الظهر الساعة 11:47 صباحًا.

- صلاة العصر الساعة 37: 2 مساءً.

- صلاة المغرب الساعة 4:56 مساءً.

- صلاة العشاء الساعة 6:18 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

- صلاة الفجر الساعة 5:13 صباحًا.

- صلاة الظهر الساعة 11:52 صباحًا.

- صلاة العصر الساعة 2:39 مساءً.

- صلاة المغرب الساعة 4:58 مساءً.

- صلاة العشاء الساعة 6:21 مساءً.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم

- صلاة الفجر الساعة 5:04 صباحًا.

- صلاة الظهر الساعة 11:43 صباحًا.

- صلاة العصر الساعة 2:32 مساءً.

- صلاة المغرب الساعة 4:51 مساءً.

- صلاة العشاء الساعة 6:13 مساءً.

مواقيت الصلاة في الغردقه اليوم

- صلاة الفجر الساعة 4:52 صباحًا.

- صلاة الظهر الساعة 11:36 صباحًا.

- صلاة العصر الساعة 2:32 مساءً.

- صلاة المغرب الساعة 4:51 مساءً.

- صلاة العشاء الساعة 6:11 مساءً.

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم

- صلاة الفجر اليوم الإثنين الساعة 4:54 صباحًا.

- صلاة الظهر اليوم الإثنين الساعة 11:41 صباحًا.

- صلاة العصر اليوم الإثنين الساعة 40: 2 مساءً.

- صلاة المغرب اليوم الإثنين الساعة 5:02 مساءً.

- صلاة العشاء اليوم الإثنين الساعة 6:19 مساءً.

فضل صلاة الضحى

صلاة الضحى هي سنة مؤكدة عن النبي محمد صل الله عليه وسلم وأرشد وأوصي إليها أصحابه.

و‎وردت أحاديث نبوية شريفة عن فضل صلاة الضحى، ومنها:

- حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "يُصبحُ على كلِّ سلامى من أحدِكم صدقةٌ: فكلُّ تَسبِيحةٍ صدَقةٌ، وَكُلُّ تَحمِيدةٍ صَدَقَةٌ، وكُل تَهليلَةٍ صدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكبيرَةٍ صدَقَةٌ، وأَمر بالمعْروفِ صدقَةٌ، ونهيٌ عنِ المُنْكَرِ صدقَةٌ، ويُجْزِئ مِن ذلكَ ركْعتَانِ يركَعُهُما مِنَ الضُّحَى" (رواه مسلم).

- كيفية أداء صلاة الضحى: تُصلى صلاة الضحى كأي صلاة أخرى، مع قراءة الفاتحة وسورة قصيرة في كل ركعة.‎

الوقت المثالي لصلاة الضحى

أفضل وقت لصلاة الضحى هو من ربع ساعة بعد طلوع الشمس إلى قبل صلاة الظهر.

الفرق بين الشروق والضحى

ورد في حديث النبي: "من صلى الفجرَ في جماعةٍ، ثم قعد يَذكُرُ اللهَ عزّ وجل حتى تطلعَ الشمسُ، ثمّ صلى ركعتين؛ كانت له كأجرِ حَجَّةٍ وعمرةٍ قال: قال رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم -: تامَّةٍ تامَّةٍ" إذن هنا يكمن الفرق الحقيقي بين صلاة الشروق وصلاة الضحى فهي كصلاة الضحى لكن الفرق، الشروق: أن تصلي الفجر في جماعة وتظل في مجلسك تذكر الله حتى تطلع الشمس ثمّ تصلي ركعتا الشروق، وهي أفضل من أن تصلي الضحى حين يشتدّ وقوف الشمس.

موعد صلاة الشروق

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