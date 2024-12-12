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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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فتاوى وأحكام

جميع التوقيتات.. موعد الشروق اليوم الخميس 12-12-2024 في القاهرة والمحافظات

موعد الشروق اليوم
موعد الشروق اليوم

موعد الشروق اليوم.. في إطار متابعة أوقات الصلاة  الهامة للمواطنين، يحرص الكثيرون على معرفة  موعد شروق الشمس في كل يوم،  ومع تزايد الاهتمام بالأنشطة اليومية المبكرة، خاصة خلال فترات العمل والرحلات، يقدم موقع الموجز فى التقرير التالي،  موعد الشروق اليوم  في القاهرة والمحافظات المختلفة ليوم الخميس 12 ديسمبر 2024.

موعد شروق الشمس اليوم.. ميعاد طلوع الشمس - أون مصر - On MSR
موعد الشروق اليوم

موعد الشروق اليوم

يعد معرفة موعد  شروق الشمس  أمرًا مهمًا للكثير من الناس في تنظيم يومهم، سواء للأغراض الدينية مثل تحديد أوقات الصلاة، أو للأغراض اليومية الأخرى مثل تحديد بداية الأنشطة اليومية، وبالنسبة للمسلمين، يعتبر توقيت الشروق جزءًا أساسيًا في تحديد مواعيد صلاة الفجر وصلاة الصبح، مما يساعدهم على أداء العبادات في وقتها.

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موعد الثلث الاخير من الليل

يبدأ الثلث الأخير من الليل اليوم الخميس 12 ديسمبر في الساعة الثانية وثلث (2:20 صباحًا) تقريبًا، وهو وقت من أفضل الأوقات للدعاء والتضرع إلى الله، حيث يُستجاب فيه الدعاء وتُغفر فيه الذنوب، فقد ثبت في السنة النبوية الشريفة أن الدعاء مستجاب في الثلث الأخير من الليل، كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ» (رواه البخاري).

ما سر جمال الشمس عند الغروب و الشروق؟ - BBC News عربي
موعد الشروق اليوم

ما هو وقت شروق الشمس اليوم؟

وقت الشروق في الإسكندرية: 6:49 ص

موعد الشروق في القاهرة: 6:41 ص

موعد الشروق في 6 أكتوبر (الجيزة): 6:42 ص

وقت الشروق في أسيوط: 6:35 ص

موعد الشروق في سوهاج: 6:32 ص

وقت الشروق في المنيا: 6:39 ص

موعد الشروق في أسوان: 6:21 ص

وقت الشروق في الغردقة (البحر الأحمر): 6:24 ص

موعد الشروق في الإسماعيلية: 6:38 ص

وقت الشروق في السلوم (مطروح): 7:9 ص

موعد الشروق في كفر الشيخ: 6:45 ص

وقت الشروق في مرسى علم (البحر الأحمر): 6:16 ص

موعد الشروق في دمنهور (البحيرة): 6:47 ص

وقت الشروق في الأقصر: 6:26 ص

موعد الشروق في كاترين (جنوب سيناء): 6:28 ص

وقت الشروق في الفيوم: 6:41 ص

موعد الشروق في المنصورة (الدقهلية): 6:43 ص

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موعد الشروق اليوم

صلاة الشروق بعد الفجر بكم دقيقة؟

حددت دار الإفتاء المصرية وقت صلاة الشروق بعد طلوع الشمس بحوالي 15 إلى 20 دقيقة تقريبًا، ويستحب للمسلم أداء صلاة الشروق في هذا الوقت الذي يُعد من أوقات البركة والقرب إلى الله، وقد ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال"، ويقصد بذلك أن صلاة الشروق تكون بعد بداية حر الشمس، أي بعد شروق الشمس بحوالي نصف ساعة.

وبالنسبة لوقت صلاة الشروق اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، فإنه سيكون في الساعة 6:10 صباحًا تقريبًا، وهو الوقت الذي يمكن للمسلمين أداء هذه الصلاة المستحبة فيه.

متى تبدأ صلاة الضحى اليوم؟

يمتد وقت صلاة الضحى من بعد شروق الشمس حتى قبيل صلاة الظهر، حيث تبدأ صلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، أي بعد حوالي 20 دقيقة من شروق الشمس، وتستمر حتى قبيل وقت صلاة الظهر.

وبناءً على ذلك، يبدأ وقت صلاة الضحى اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 في الساعة 6:38 صباحًا، وينتهي في الساعة 11:40 قبيل صلاة الظهر.

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موعد الشروق اليوم

هل يجوز الصلاة الفجر وقت الشروق؟

لا يجوز أداء صلاة الفجر وقت الشروق، حيث أن وقت صلاة الفجر ينتهي مع طلوع الشمس. وبالتالي، يجب على المسلم أن يؤدي صلاة الفجر قبل وقت الشروق.

وقد ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من صلى الصبح فهو في ذمة الله" (رواه مسلم)، مما يدل على أهمية أداء الصلاة في وقتها المحدد. لذلك، من الأفضل الحرص على أداء صلاة الفجر في وقتها الصحيح، الذي يبدأ من الفجر الصادق ويستمر حتى قبل طلوع الشمس.

 

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