حكم صلاة الاستسقاء وأحكامها في الإسلام.. وثوابها كما جاءت عن النبى والصحابة

صلاة الاستسقاء.. تعد صلاة الاستسقاء من السنن التي حثّ عليها الإسلام في الأوقات التي يعاني فيها المسلمون من قلة الأمطار والجفاف، فهي تمثل وسيلة للتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، طلبًا للغيث ورفعًا للبلاء، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية هذه الصلاة في عدة مناسبات، مشيرًا إلى ضرورة العودة إلى الله بالتوبة والدعاء، مع الاعتراف بالعجز البشري في مواجهة تقلبات الطقس.

تتمثل أهمية صلاة الاستسقاء في كونها ليست مجرد عبادة ظاهرية، بل هي أيضًا تعبير عن الإيمان بالله وحده، وعن الافتقار الكامل إلى رحمته، في هذا التقرير، ينشر موقع الموجز فيما يلي حكم صلاة الاستسقاء ، كيفية أدائها، وثوابها، بالإضافة إلى الأدعية المستحبة فيها كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة.

حكم صلاة الاستسقاء

حكم صلاة الاستسقاء

صلاة الاستسقاء هي سنة مؤكدة، وتعتبر من العبادات التي ثبتت في السنة النبوية، وأجمع الفقهاء على استحبابها عند الحاجة إليها، كأن يُحتبس المطر وتُصاب الأرض بالجفاف، ويجدر بالذكر أن صلاة الاستسقاء لا تُعد فرضًا، بل هي من النوافل التي يسن للمسلمين إقامتها طلبًا للرحمة من الله تعالى.

وقد ورد في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء في عدة مناسبات حينما احتبس المطر، وهذا يوضح مدى أهمية هذه السنة في الإسلام، وبذلك تكون صلاة الاستسقاء مشروعة عند انقطاع المطر، ويُشجع المسلمون على إقامتها بأمل أن يرفع الله عنهم البلاء.

كيفية صلاة الاستسقاء

صلاة الاستسقاء هي صلاة من ركعتين يؤديها الإمام بالناس، وتتم في أي وقت غير أوقات الكراهة، في الركعة الأولى، يجهر الإمام بقراءة الفاتحة وسورة "سبح اسم ربك الأعلى"، وفي الركعة الثانية يقرأ سورة “الغاشية”، صلاة الاستسقاء تشبه صلاة العيد، فيكّبر فيها الإمام سبع تكبيرات في الركعة الأولى، وخمسًا في الركعة الثانية.

لا يشترط لصلاة الاستسقاء أذان، ولا يشترط الأذان أيضًا لخطبتها. يُنادى لصلاة الاستسقاء بـ "الصلاة جامعة"، ثم يخطب الإمام بعد الصلاة. وعند الانتهاء من الخطبة، يستحب أن يحوّل الإمام رداءه، سواء كان شالًا أو عباءة، كما يحوّل المصلون أرديتهم، بأن يضعوا ما على أيمانهم على شمائلهم، ثم يستقبلون القبلة.

ثم يدعو الإمام الله تعالى رافعًا يديه، مع التضرع والإكثار من الدعاء، وبعد الدعاء، يحول ظهره إلى الناس ويقلب رداءه، وهو رافع يديه، ثم يعود إلى مواجهة الناس.

حكم صلاة الاستسقاء

أحكام صلاة الاستسقاء

صلاة الاستسقاء تؤدى كما صلاة العيد، ولكن لها بعض الخصائص الخاصة، أولاً، لا يشترط لها أذان أو إقامة، ويُنادى لها بـ “الصلاة جامعة”، والصلاة من ركعتين، وفي الركعة الأولى يجهر الإمام بقراءة الفاتحة وسورة "سبح اسم ربك الأعلى"، وفي الركعة الثانية يقرأ سورة "الغاشية". كما يُكَبِّر الإمام سبع تكبيرات في الركعة الأولى، وخمس تكبيرات في الركعة الثانية، كما في صلاة العيد.

يمكن أداء صلاة الاستسقاء في أي وقت ما عدا أوقات الكراهة، مثل أوقات الصلاة المفروضة.

الخطبة بعد الصلاة

بعد أداء صلاة الاستسقاء، يخطب الإمام بالناس ويحثهم على التضرع إلى الله تعالى والدعاء، ومن السنة أن يُحَوّل الإمام والمصلون أرديتهم بعد الصلاة، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يضعوا ما على أيمانهم على شمائلهم، وهذا يُظهر التواضع والاعتراف بالعجز أمام الله تعالى، واستغاثة به طلبًا للغيث.

حكم صلاة الاستسقاء

ثواب صلاة الاستسقاء

صلاة الاستسقاء ليست فقط وسيلة لطلب الغيث، بل هي أيضًا وسيلة لتحصيل الأجر والثواب من الله تعالى، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يستجيب لدعاء المؤمنين، ويغفر لهم، خصوصًا عند التوجه إليه بخشوع وتواضع.

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعقدون صلاة الاستسقاء في أوقات الجدب طلبًا للغيث، وكانوا يعتبرونها من الأسباب التي تقربهم إلى الله وتستجلب رحمة الله وفضله.

ويظهر الحديث الشريف أن الله يحب التضرع من عباده ويستجيب لدعائهم، خاصة في أوقات الشدة والضيق، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله لا يرد يد عبده عندما يرفع يديه إليه"، مما يُبين الثواب الكبير المترتب على الدعاء أثناء صلاة الاستسقاء.

حكم صلاة الاستسقاء

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