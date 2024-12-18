هل يجوز جمع الصلاة بغير السفر.. الشيخ عويضة عثمان يجيب

حكم جمع الصلاة.. أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم على سؤال سيدة له تقول: هل يمكنني جمع صلاتي المغرب والعشاء في غير السفر؟، وسيعرض لكم الموجز في هذا التقرير الإجابة على هذا السؤال.

دار الإفتاء المصرية

الجمع بين صلاة المغرب والعشاء بغير السفر

وفي رده، أوضح الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة في برنامج على «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء، أن الجمع بين المغرب والعشاء في غير السفر هو جائز في حالات معينة.

وشرح الشيخ عثمان تلك الحالات قائلًا: إذا كان الشخص في سفر أو في ظروف صعبة لا يمكنه فيها أداء الصلاة في وقتها المحدد، ويمكنه جمع الصلاتين، وفي حالة النية من أجل الجمع، يجب أن تكون النية في وقت دخول صلاة المغرب.

وحول حكم جمع الصلاة تقديما أو تأخيرا، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه لا حرج في أن يؤدي الشخص جمع تقديم أو جمع تأخير وذلك حسب الحاجة.

وأثناء ردّه على سؤال حول إذا كانت النية للجمع قد فاتت، أو إذا نسي الشخص النية عقب دخول وقت العشاء، شدد الشيخ عويضة على أنه في هذه الحالة يمكن أداء الصلاة قضاء مع العشاء.

وختم الشيخ عويضة عثمان موضحاً أن الأصل في الصلاة هو أن يتم أداؤها في وقتها الصحيح، حيث أن لكل صلاة وقتًا خاصًا بها، وأن الله عز وجل يريد من عباده أن يكونوا في تواصل دائم معه عن طريق الصلاة، وأن هذا هو الحكمة الإلهية.

هل يجوز جمع صلاة المغرب والعشاء بدون عذر؟

جاء فيه أن الأصل أن جمع الصلوات وقصرها يكونان في حال سفر الإنسان فقط، لمسافة تزيد عن ثلاثة وثمانين كيلو متر، وسيظل في المكان الذي سافر إليه فترة أقل من أربعة أيام وذلك بخلاف يومي السفر والعودة، و هناك حالات أخرى عديدة دون السفر يجوز بها جمع الصلوات ولكن بدون قصرها، مثل أن يكون الشخص في عيادة أو محاضرة أو في عمل أو اجتماع سيفوت عليه وقت الصلاة، فهذه حالات استثنائية، وحالات ضرورة يجوز بها الجمع بدون قصر الصلوات.

حكم جمع الصلوات بدون عذر

جاء أن المسافر لا يترخص بأحكام السفر إلا في حين خرج من بلده وتجاوزها، ويظل يترخص بتلك الرخص ما دام مسافرًا حتى يعود إلى بلده، ولا يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة إلا إذا تخطى بنيان بلده أو عامر قريته، ولا يحل له القصر وهو في بيته أو في بلده، ولذلك لا يجوز أن يقصر الصلاة حتى يخرج من البلد.

الجمع بين الصلوات بدون عذر

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