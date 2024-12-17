مواقيت الصلاة في القاهرة 2024 اليوم الثلاثاء 17-12-2024.. انتبه لفرق التوقيت

مواقيت الصلاة في القاهرة.. تعتبر مواقيت الصلاة من الأمور الهامة التي يهتم بها المسلمون يوميًا، حيث تحدد الأوقات الدقيقة التي يمكن فيها أداء الصلوات الخمس المفروضة على المسلم.

في هذا التقرير، ينشر موقع الموجز فيما يلي، مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، لتساعدكم في تحديد الوقت المناسب لكل صلاة وتيسير أداء عباداتكم في مواعيدها المحددة.

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد أذان الفجر فى محافظة القاهرة

يعد أذان الفجر هو بداية اليوم الإسلامي، حيث يعلن عن بدء الوقت المخصص لصلاة الفجر، في محافظة القاهرة، يرفع أذان الفجر في تمام الساعة 5:12 صباحًا اليوم، و يعتبر هذا الوقت بداية فترة الصباح التي يمكن فيها للمسلمين أداء صلاة الفجر، وهي أولى الصلوات الخمس التي يتم أداؤها في اليوم، وينصح المسلمون بالاستيقاظ مبكرًا لأداء هذه الصلاة، حيث أن صلاة الفجر تحمل العديد من الفضائل وتعد من أوقات استجابة الدعاء.

موعد الشروق فى محافظة القاهرة

يعتبر وقت الشروق من الأوقات المهمة في اليوم، حيث يشاهد فيه شروق الشمس ويبدأ النهار في الظهور. في محافظة القاهرة، يكون موعد الشروق اليوم في الساعة 6:44 صباحًا، و يفضل المسلمون عدم أداء صلاة الفجر بعد الشروق، حيث يعتبر ذلك الوقت من المحظور أداء الصلاة فيه، و بعد الشروق، يبدأ وقت صلاة الظهر وتستمر باقي الصلوات في أوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة

موعد أذان الظهر فى محافظة القاهرة

موعد صلاة الظهر في محافظة القاهرة اليوم سيكون في الساعة 11:51 صباحًا، و تعد صلاة الظهر من أولى الصلوات المفروضة في اليوم بعد صلاة الفجر، وتؤدى بعد الزوال، أي بعد أن تتخطى الشمس منتصف السماء.

موعد أذان العصر فى محافظة القاهرة

موعد صلاة العصر في محافظة القاهرة اليوم سيكون في الساعة 2:39 مساءً، و صلاة العصر تؤدى بعد انقضاء وقت الظهر وتستمر حتى غروب الشمس، وهي واحدة من الصلوات الخمس المفروضة التي تجمع بين الركوع والسجود.

موعد أذان المغرب فى محافظة القاهرة

موعد صلاة المغرب في محافظة القاهرة اليوم، سيكون في الساعة 4:58 مساءً، و تؤدى صلاة المغرب بعد غروب الشمس، وهي الصلاة التي يصليها المسلمون بعد انتهاء النهار، وتعتبر من الصلوات التي تتيح للمسلمين فرصة للتواصل الروحي في أوقات المساء.

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم

موعد أذان العشاء فى محافظة القاهرة

موعد صلاة العشاء في محافظة القاهرة اليوم هو في الساعة 6:21 مساءً، وتعتبر صلاة العشاء آخر صلاة مفروضة في اليوم، وهي فرصة للمسلمين للتفرغ للعبادة بعد انتهاء الأنشطة اليومية.

دعاء ختم الصلاة

"اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام."

“اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.”

"اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين."

“اللهم إني أسالك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.”

“اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.”

"اللهم اجعلنا من أهل القرآن، الذين هم أهلك وخاصتك."

مواعيد الصلاة في القاهرة

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