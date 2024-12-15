موعد أذان الفجر اليوم الأحد 15 ديسمبر في المحافظات

موعد أذان الفجر.. الفجر هو بداية اليوم وشروق الأمل، وهو الوقت الذي يُقبل فيه المسلمون على الصلاة والدعاء، مستفتحين يومهم بالقرب من الله، يُعد موعد أذان الفجر من أكثر المواعيد أهمية في حياة المسلمين، إذ يُعلن بداية يوم جديد مليء بالعبادة والعمل، ويختلف توقيت أذان الفجر من مدينة لأخرى وفقًا لموقعها الجغرافي، حيث يتم تحديده بناءً على ظهور أول خيط أبيض من نور الصباح في الأفق.

ويرصد موقع الموجز، مواعيد أذان الفجر اليوم الأحد 15 ديسمبر في القاهرة وباقي محافظات مصر.

موعد أذان الفجر

موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة





يحين أذان الفجر اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 في القاهرة عند الساعة 5:11 صباحًا.

مواقيت أذان الفجر في المحافظات الأخرى



موعد أذان الفجر في الإسكندرية: 5:18 صباحًا

موعد أذان الفجر في أسوان: 4:56 صباحًا

موعد أذان الفجر في الأقصر:

4:59 صباحًا

موعد أذان الفجر في بورسعيد: 5:08 صباحًا

موعد أذان الفجر في دمياط: 5:10 صباحًا

موعد أذان الفجر في السويس: 5:06 صباحًا

موعد أذان الفجر في سوهاج: 5:04 صباحًا

موعد أذان الفجر في أسيوط: 5:07 صباحًا

موعد أذان الفجر في العريش: 5:02 صباحًا

موعد أذان الفجر في الغردقة: 4:57 صباحًا

موعد أذان الفجر في المنيا: 5:10 صباحًا

موعد أذان الفجر في بني سويف: 5:10 صباحًا

موعد أذان الفجر في طنطا: 5:13 صباحًا

موعد أذان الفجر في الزقازيق: 5:11 صباحًا

موعد أذان الفجر

ومن الأذكار المأثورة التي يستحب قولها بعد صلاة الفجر:

التسبيح

أمر الله تعالى بالتسبيح بعد الفجر في مواضع عدة من القرآن الكريم، منها قوله: (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا)، وقوله تعالى: (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ)، فالتسبيح يملأ القلب نوراً وطمأنينة.

الدعاء: "اللَّهُمَّ إنِّي أسألُك عِلمًا نافِعًا، وعَمَلًا مُتقَبَّلًا، ورِزقًا طَيِّبًا"

هذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يردده بعد صلاة الفجر، وهو دعاء جامع لطلب العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب.

الأذكار المأثورة بعد الصلوات المفروضة

هناك أذكار ثابتة تقال بعد الصلوات المكتوبة، ومنها صلاة الفجر، وتشمل:

قراءة آية الكرسي

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَن قرأَ آيةَ الكرسيِّ دبُرَ كلِّ صلاةٍ مَكْتوبةٍ، لم يمنَعهُ مِن دخولِ الجنَّةِ، إلَّا الموتُ).

قول: "اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ"

كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: (تَبَارَكْتَ ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ).

التهليل: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير"



يُقال مرة واحدة، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على قولها بعد كل صلاة.

التسبيح والتحميد والتكبير



من الأعمال العظيمة أن يُقال: (سبحان الله) 33 مرة، (الحمد لله) 33 مرة، (الله أكبر) 33 مرة، ثم تُتمم المئة بـ (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير).

الدعاء المأثور: "اللَّهمَّ أعنِّي على ذِكرِكَ، وشُكرِكَ، وحسنِ عبادتِكَ"

أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل قائلاً: (لا تَدَعَنَّ في دُبُرِ كلِّ صلاةٍ أن تقولَ: اللهم أَعِنِّي على ذِكْرِكَ، وشُكْرِكَ، وحُسْنِ عبادتِكَ).

دعاء التعوّذ: "اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الجُبْنِ، وأَعُوذُ بكَ أنْ أُرَدَّ إلى أرْذَلِ العُمُرِ"



ورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يُعلم هذا الدعاء لأبنائه كما يُعلم المعلّم الكتابة للطلاب.

فضل الذكر بعد صلاة الفجر

الذكر بعد صلاة الفجر يمنح المسلم فرصة للاستغفار وشكر الله، ويجمع بين البركة في الرزق والراحة النفسية، كما أن المواظبة عليه تجلب القرب من الله، وتزيد من الحسنات، وتطهر القلوب من الغفلة.

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