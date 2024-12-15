موعد أذان العصر اليوم الأحد 15-12-2024 بالقاهرة والإسكندرية والمحافظات

موعد أذان العصر.. خصَّ الله عز وجل صلاة العصر في القرآن الكريم بذكرها بأنها الصلاة الوُسطى، حيث قال في كتابه العزيز: "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّـهِ قَانِتِينَ" (البقرة - 238)، كما جاء في الحديث النبوي الشريف: "مَن صَلَّى البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ"، والبردان هما: الصُّبح والعَصْر، مما يعكس أهمية هذه الصلاة في حياة المسلم.

وبالاستناد إلى إمساكية هيئة المساحة المصرية، الجهة الرسمية المكلفة بتحديد مواقيت الصلاة في مصر، يقدم لكم موقع الموجز في هذا التقرير موعد أذان العصر اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 في عدة مدن ومحافظات مصر، بما في ذلك القاهرة والإسكندرية، لتسهيل أداء الصلاة في وقتها المحدد.

موعد أذان العصر

موعد أذان العصر في محافظة القاهرة

موعد صلاة العصر في الإسكندرية: 2:41 م

موعد أذان العصر في القاهرة: 2:38 م

موعد أذان العصر في 6 أكتوبر (الجيزة): 2:40 م

موعد أذان العصر في محافظة أسيوط

موعد صلاة العصر في أسيوط: 2:44 م

موعد أذان العصر في سوهاج: 2:44 م

موعد صلاة العصر في المنيا: 2:44 م

موعد أذان العصر

موعد أذان العصر في محافظة أسوان

موعد أذان العصر في أسوان: 2:43 م

موعد صلاة العصر في الغردقة (البحر الأحمر): 2:34 م

موعد أذان العصر في محافظة الإسماعيلية

موعد أذان العصر في الإسماعيلية: 2:33 م

موعد صلاة العصر في السلوم (مطروح): 2:59 م

موعد أذان العصر

موعد أذان العصر في محافظة كفر الشيخ

موعد أذان العصر في كفر الشيخ: 2:37 م

موعد صلاة العصر في مرسى علم (البحر الأحمر): 2:34 م

موعد أذان العصر في دمنهور (البحيرة): 2:39 م

موعد أذان العصر في محافظة الاقصر

موعد صلاة العصر في الأقصر: 2:42 م

موعد أذان العصر في كاترين (جنوب سيناء): 2:33 م

موعد أذان العصر في محافظة الفيوم

موعد صلاة العصر في الفيوم: 2:42 م

موعد أذان العصر في المنصورة (الدقهلية): 2:36 م

موعد أذان العصر

أذكار ما بعد صلاة العصر وفضلها العظيم

بعد أداء صلاة العصر، يُستحب للمسلم أن يذكر الله بالأذكار المشروعة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، و من أبرز هذه الأذكار: التسبيح (سبحان الله) 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والتكبير 34 مرة. هذه الأذكار لها فضل عظيم، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “مَن قال ذلك غُفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر”، كما يمكن للمسلم أن يقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت.

بالإضافة إلى الأذكار المقررة، يستحب أيضًا الدعاء بعد الصلاة، فالله عز وجل قريبٌ من عباده، ويستجيب دعاءهم، و يمكن للمسلم أن يدعو بما يشاء من خير الدنيا والآخرة، مثل دعاء المغفرة والرحمة، أو الدعاء بالأمن والطمأنينة، وفي هذا الوقت، تفتح أبواب السماء، ويستجيب الله عز وجل دعاء عباده المؤمنين، كما جاء في الأحاديث النبوية.

موعد أذان العصر

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