ما هو الوقت المثالي لاستجابة الدعاء وشروطه؟.. إليك الإجابة

الوقت المثالي لاستجابة الدعاء.. أكد الشرع الحنيف على حتمية الإيمان بالقدر، وجاء أيضاً بالحث على الدعاء، وذلك لأنه يعد عبادة لها أثرها العظيم، والقضاء هو أحد أركان الإيمان.

ومن الثابت أن النبي ﷺ لم يدع الدعاء قط، فكم رفعت محنته، وكم من مصيبة أو كارثة كشفها الله تعالى به وكان النبي ﷺ يقول: «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ»، وأكد أيضاً كبار العلماء على أن الدعاء هو ذات العبادة، وهو أكبر شيء فيها، وهو رأس العبادة، وهذا ما سيوضحه الموجز فيما يلي.

الدعاء لله تعالى

ويمتلك الدعاء أهمية كبيرة وعقيدة في حياة المؤمن، حيث نرصد في السطور التالية أبرز آداب الدعاء وأفضل الأوقات والأماكن التي يستحب ويفضل ويستجاب فيها الدعاء بإذن الله عز وجل، وذلك وفق ما أوردته لجان الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف وكبار العلماء:

- في البداية آداب الدعاء وهي من شروط الإجابة، وهي:

-الإخلاص في الدعاء وحضور القلب.

-الجزم بالدعاء.

-حسن الظن بالله واليقين بالإجابة.

-عدم التعجل في إجابة الدعاء.

-التواضع والتذلل مع الإلحاج في الدعاء.

-اختيار الأوقات الفاضلة.

-اختيار الأحوال الطاهرة.

-افتتاح الدعاء بالحمد والثناء على الله عز وجل.

-الصلاة والسلام على سيدنا محمد ﷺ.

-الحرص على طيب الطعام والشراب.

-الدعاء بالخير.

-اختيار جوامع الدعاء.

-الحرص على الطاعات.

-تجديد التوبة.

- الأوقات المثالية لإستجابة الدعاء والشروط:

تعتبر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أهم شروط استجابة الدعاء، وهي خير في كل وقت، ولكنها تتأكد أيضاً في مواطن عدة، جاء بها أهل العلم في المواقف الآتية:

-يوم الجمعة وليلتها.

-وعند الصباح, وعند المساء.

-وأيضاً عند إجابة المؤذن وعند دخول المسجد، والخروج منه.

-وعند قبره صلى الله عليه وسلم.

-وحين الدعاء، وبعده.

-وعند السعي بين الصفا والمروة.

-وحين اجتماع القوم، وتفرقهم، وعند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم وأثناء الفراغ من التلبية، وعند استلام الحجر.

-وأيضاً عند القيام من النومان.

-وعقب ختم القرآن.

-وعند الهم والشدائد، وطلب المغفرة، وحين تبليغ العلم إلى الناس، وعند الوعظ، وإلقاء الدرس.

-وعند خطبة الرجل المرأة في النكاح.

-وفي أثناء كل موطن يذكر فيه الله تعالى.

- أهم أوقات وأماكن الدعاء ووقت الاستجابة:

-في وقت السحر قبل الفجر في ثلث الليل الأخير.

-في ثلث الليل الأخير.

-وأيضاً وقت نزول المطر.

-وعند ختم القرآن الكريم.

-وعند الكعبة المشرفة وأمام بابها.

-وعند الملتزم.

-ومن الدعاء المستجاب أن تبدأه بالصلاة على سيدنا النبي ﷺ ، وتنهيه بها أيضاً، فادع ربك بما تجده في قلبك.

فضل الدعاء وأهميته الكبيرة

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