أفضل الأدعية إحرص على ترديدها.. دعاء الأباء للأبناء في الإمتحانات

دعاء الإمتحانات.. ارتفعت منذ قليل معدلات البحث عن دعاء للأبناء في الإمتحانات وذلك من قبل حشد كبير من أولياء الأمور، من أجل الدعاء لأبنائهم بالتوفيق والنجاح في الإمتحان، سواء قبل الذهاب إلى المدارس لأداء الإمتحانات، أو مع موعد بداية الإمتحان، أو عقب الإنتهاء من الإمتحانات حيث أن الدعاء للأبناء في الإمتحانات يدعمهم ويحسن من حالتهم النفسية ويبعث الطمأنينة إلى قلوبهم، لذلك يحرص العديد من أولياء الأمور على الدعاء لأبنائهم بالتوفيق والنجاح، ويسارعون بالتضرع إلى الله والتوسل إليه بالدعاء للأبناء في الامتحانات، لذا يرصد لكم «الموجز» فيما يلي دعاء للأبناء في الإمتحانات.

دعاء للأبناء في الإمتحانات

أدعية مهمة للأبناء في الإمتحانات

- اللهم علم أبنائى وبناتى ما جهلوا، وذكّرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنّك سميع الدعاء، اللهم إنّي أسالك لهم قوة الحفظ، وسُرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم اجعلهم هُداةً مهتدين.

- اللهم اجعلهم أوفر عبادك حظًا في الدنيا والآخرة، واجعلهم من أوليائك وخاصتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم وإيمانهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلهم حفظةً لكتابك، ودعاةً ومجاهدين في سبيلك، ومبلّغين عن رسولك محمدٍ- صلّى الله عليه وسلّم.

- اللهم اغفر ذنوبهم، وطهر قلوبهم، وحصّن فروجهم، وحسّن أخلاقهم، واملأ قلوبهم نورًا وحكمةً، وأهلّهم لقبول كلّ نعمةٍ، اللهم اجعلهم من الذاكرين والمذكورين، وعلّق قلوبهم بطاعتك، واجعلهم من أوجه من توجّه إليك وأحبك.

- اللهم رب الأرباب ربِ لي صغيرهم، وقوّي لي ضعيفهم، وعافيهم في أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم وأنفسهم وجوارحهم، اللهم أشدد بهم عضدي، وأقم بهم أودي، وكثّر بهم عددي، وزيّن بهم محضري، وأحيي بهم ذكري، وأكفني بهم في غيبتي، وأعنّي بهم على قضاء حاجتي، واجعلهم لي مطيعين غير عاصين ولا عاقّين ولا مخالفين ولا خاطئين، وأعنّي على تربيتهم وتأديبهم وبرهّم، واجعلهم لي قرة عينٍ في الدنيا والآخرة، وأعذني وذريتي من الشيطان الرجيم يا أرحم الراحمين.

- اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى يا حي يا قيوم، أن تبارك لي في أبنائي وذرّيتي، ولا تضرّهم وأن توفّقهم لطاعتك، وأن ترزقني برّهم، اللهم هب لأولاد المسلمين مثل ما سألتك لأولادي يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبهم، وشفاءً لصدورهم، ونورًا لأبصارهم، اللهم فرّح بهم نبيك المختار، وأهدهم لما تحبّه وترضاه، واجعلهم ممن تواضع لك، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آلهِ وصحبه أجمعين.

- اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمهوأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة، اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب على وتغفر لي وترحمني.

- اللهم عافهم في أبدانهم ظاهرًا وباطنًا، واحفظهم من كل سوءٍ ومكروهٍ، وعافهم في أنفسهم ودينهم ودنياهم وأخلاقهم، وارزقهم عيشًا قارًّا ورزقًا دارًّا، اللهم جنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم مُن على ببقاء أولادي، وبإصلاحهم لي، وبإمتاعي بهم، وأمدد في أعمارهم مع الصحة والعافية في طاعتك ورضاك.

- اللهم علمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض، إنك سميعٌ مُجيبٌ، اللهم يا معلم موسى -عليه السلام- علمهم، ويا مفهم سليمان -عليه السلام- فهمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتيهم الحكمة وفصل الخطاب.

أدعية قصيرة للأبناء في الإمتحانات

-اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أنزل السكينة في قلوبهم، اللهم ذكرهم اذا نسوا، اللهم علمهم اذا جهلوا.

-اللهم اجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوب أبنائنا، اللهم ذكرهم عند السؤال، وألهمهم الإجابة الصحيحة.

-اللهم اشرح صدورهم ويسر أمورهم، اللهم اكتب لهم النجاح في الدنيا وفى الآخرة، اللهم وفق أبناءنا لتحصيل العلم.

-اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، وارزقهم الحكمة والعلم النافع، وزين أخلاقهم بالحلم، وأكرمهم بالتقوى، وجملهم بالعافية.

-اللهم ارزقهم حُبك وحب كل عملٍ يقرّبهم إلى حُبّك، اللهم اجعلهم ممّن تواضع لك فرفعته، واستكان لهيبتك فأحببته، وتقرّب إليك فقرّبته، وسألك فأجبته.

-اللهم إنا نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضى والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء الإجابــة، اللهم ارزقنا نورًا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل.

-اللهم يسر الامتحانات على أولادنا، اللهم كن معهم وقت النسيان فذكرهم، وكن معهم وقت السؤال فأجبهم، اشرح صدورهم، ويسر أمورهم، واحلل عقدة من ألسنتهم.

أدعية مهمة ليقولها الأبناء قبل المذاكرة

-اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين.

-اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، انك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل.

دعاء مهم يقال بعد المذاكرة

-اللهم إني استودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فرده لي عند حاجتي إليه انك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

دعاء يقال أثناء التوجه إلى الإمتحان

-اللهم اني توكلت عليك، وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجي منك إلا إليك.

دعاء عند دخول لجنة الإمتحان

-رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرا.

دعاء يفضل أن يقال عند بداية الإجابة

-رب اشرح لي صدري، ويسر لي امري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، باسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك أن شئت تجعل الصعب سهلا يا أرحم الراحمين.



دعاء يقال حين تعسر الإجابة

-لا اله إلا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، رب إن مسني الضر وانت ارحم الراحمين.

دعاء يقال أثناء النسيان في الإمتحان

-اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعني بضالتي أو رد إلى ضالتي.

دعاء يقال عقب الإنتهاء من الإمتحان

الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

أدعية الإمتحانات

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