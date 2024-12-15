دعاء الالتزام بالصلاة.. اللهم اجعلني من أهل الصلاة الذين لا يتهاونون بها

دعاء الالتزام بالصلاة.. الالتزام بالصلاة يعد من أعظم العبادات وأحب الأعمال إلى الله تعالى، فهي صلة العبد بربه ووسيلته لطلب الرحمة والمغفرة. ومع مشاغل الحياة وضغوطاتها، قد يواجه البعض صعوبة في الحفاظ على أدائها بانتظام، لذلك، يعتبر دعاء الالتزام بالصلاة من الأدعية المهمة التي يطلب فيها المسلم من الله أن يعينه على أداء الصلاة في وقتها، ويمنحه قوة الاستمرار على العبادة والطاعة.

وفي هذا السياق ينشر موقع الموجز في التقرير التالي، أبرز صيغ دعاء الالتزام بالصلاة ، الذي يساعد المسلم على الالتزام بالصلاة ويعزز من تواجده الدائم في بيوت الله، حيث يعتبر الدعاء وسيلة للتمسك بالطاعة والتقرب إلى الله تعالى.

دعاء الالتزام بالصلاة

فضل الدعاء في حياة المسلم

الدعاء ليس مجرد طلب من الله سبحانه وتعالى، بل هو عبادة عظيمة ووسيلة للتواصل المباشر مع الله، يعبّر فيها المسلم عن إيمانه الكامل بعناية الله ورحمته. من خلال الدعاء، يُظهر المسلم توكله على الله في جميع أموره، ويسلم له قلبه بالكامل. كما أوردت دار الإفتاء المصرية، فإن المسلم يجب أن يتحلى بالصبر والثقة بأن الله سيستجيب لدعائه في الوقت الذي يراه مناسبًا له، وهو ما يعكس الإيمان الحقيقي بأن الله أرحم بالعباد من أنفسهم.

دعاء الالتزام بالصلاة

"اللهم إنا نسألك الهداية والحفاظ على الصلاة والثبات، يا رب."

"اللهم إني أسألك الهداية، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، اللهم اغفر لي ولوالدي، واجعلني من المقيمين الصلاة ومن ذريتي."

"اللهم أعنا على الصلاة وتقبلها منا، يا كريم، والله إني مقصر في صلاتي لكن رحمة ربي عظيمة، اللهم أسألك الهداية يا أرحم الراحمين."

"اللهم لا تغرب شمس هذا اليوم إلا وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنّا، يا رب العالمين. ربي بشرني بما يسرني، لي ولمن أحب، واكتب لنا جميعًا الخير والتوفيق والهداية."

دعاء الالتزام بالصلاة

"ربي هب لي قلبًا لا يتكاسل عن صلاتك، اللهم أيقظني في أحب الأوقات إليك، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. اللهم ارزقنا الهداية."

"اللهم اهدِ تارك الصلاة، واجعل قلبه مفعمًا بالهدى، اللهم افتح له قلبه للحق، ووفقّه في طريق البر والتقوى، وأعده إليك رداً جميلاً."

"اللهم اجعلني من أهل الصلاة الذين لا يتهاونون بها، واجعلها قرة عيني في الدنيا والآخرة."

"اللهم اجعلني من الذين يسجدون لك في خشوع ويقومون ليلهم في سكينة، وارزقني لذة مناجاتك."

"اللهم ثبت قلوبنا على دينك، واغفر لنا تقصيرنا في الصلاة، واجعلنا من أهل الصلاة في كل وقت وحين."

"اللهم اجعل الصلاة نورًا في قلبي، وسكينة في نفسي، وراحة في حياتي، واجعلني من المصلين المخلصين."

دعاء الالتزام بالصلاة

"اللهم اجعل الصلاة في حياتنا أمانًا، واجعلها لنا حُجة يوم القيامة، ورفعًا للدرجات."

"اللهم لا تدعني أترك الصلاة أو أتراخى عنها، واجعلني من الذين حافظوا على صلاتهم وكانوا من المفلحين."

"اللهم اجعل الصلاة شفيعة لنا يوم القيامة، واجعلنا من أهل الصلاة الذين لا يشق عليهم قيام الليل."

"اللهم اجعلني من الذين يذكرونك في الصلاة ويتقربون إليك بالدعاء، ووفقني لأداء الصلوات في وقتها."

"اللهم اجعلني من الذين يقيمون الصلاة على أكمل وجه، ويسجدون لك في خشوع ويخشون عذابك."

دعاء الالتزام بالصلاة

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