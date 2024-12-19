حكم تربية وبيع وشراء الثعابين في الإسلام .. الشرع يحرم

الثعابين من الحيوانات الضارة والمؤذية، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها حيثما وجدت، ولكن نجد الكثير في الوقت الحالي يرغبون في تربيتها سواء لاستخراج منها العلاج أو لاستخدامها في الشو الإعلامي وغيرهم من يهوي هذا النوع، ويستخدمه لاغراض أخري ولكن ما هو الحكم الشرعي في هذه التربية، يقدم لكم الموجز حكم تربيتها من خلال هذا التقرير.

فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا) رواه مسلم (١١٩٨) .

وعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: (اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ) .

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَلَبِثْتُ لَا أَتْرُكُ حَيَّةً أَرَاهَا إِلَّا قَتَلْتُهَا. رواه البخاري (٣٢٩٩) ومسلم (٣٢٣٣) .

وإذا كان الشرع قد أمر بقتلها، فكيف يجوز للمسلم أن يقوم باقتنائها بعد ذلك؟

قال الزركشي: "وَيَحْرُمُ حَبْسُ شَيْءٍ مِنْ الْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ عَلَى وَجْهِ الِاقْتِنَاءِ" انتهى، نقله عنه في "تحفة المحتاج" (٩/٣٣٧) ، وينظر: "المنثور في القواعد" (٣ /٨٠) .

وقال السيوطي: "مَا حُرِّمَ اسْتِعْمَالُهُ حُرِّمَ اتِّخَاذُهُ، وَمِنْ ثَمَّ حُرِّمَ اتِّخَاذُ آلَاتِ الْمَلَاهِي، وَأَوَانِي النَّقْدَيْنِ، وَالْكَلْبُ لِمَنْ لَا يَصِيدُ، وَالْخِنْزِيرُ، وَالْفَوَاسِق" انتهى من "الأشباه والنظائر" صـ ٢٨٠.

وقد نص العلماء على حرمة بيع وشراء الثعابين.

قال النووي: " ما لا ينتفع به [من الحيوانات] لا يصح بيعه، كالخنافس، والعقارب، والحيات، والفأر، والنمل، ونحوها" انتهى من "روضة الطالبين" (٣ /٣٥١) .

ولا فرق في تحريم الاقتناء بين أن يكون الثعبان سامَّاً أو غير سام، لعموم النصوص الشرعية الآمرة بقتلها.

ثم إن تربية الثعابين من العبث الذي يتنزه عنه المسلم، لخلوها من الفائدة، بل إن تربية هذا النوع من الحيوانات لا تخلو من بعض المخاطر كما لا يخفى.

شرعية تربية الحية

فتربية الحية لغير مقصد شرعي، كإجراء التجارب العلمية عليها ونحو ذلك عبث فإنفاق للمال فيما لا فائدة فيه، إضافة إلى أن الحية مأمور بقتلها في الحل والحرم لأنها من ذوات السموم الضارة.

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