حلال أم حرام؟.. الإفتاء توضح حكم الاحتفال بعيد الميلاد

حكم الاحتفال بعيد الميلاد.. في إطار التساؤلات المتزايدة حول حكم الاحتفال بعيد الميلاد ، سواء كان يتعلق بعيد ميلاد شخص أو الأعياد الأخرى مثل الكريسماس، أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا لتوضيح حكم الاحتفال بهذه المناسبة في الشريعة الإسلامية.

وقد تباينت الآراء حول هذه القضية، حيث يرى البعض أن الاحتفال جائز بشرط أن لا يتضمن أي مخالفات شرعية، بينما يرى آخرون أنه لا يجوز للمسلمين الاحتفال بعيد ميلاد ينتمي لغيرهم من الأديان، في هذا التقرير، يسلط موقع الموجز فيما يلي رأي دار الإفتاء في هذه المسألة لتوضيح الرؤية الشرعية بخصوص الاحتفالات بهذه المناسبة.

حكم الاحتفال بعيد الميلاد

حكم الاحتفال بعيد الميلاد

أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز للمسلم الاحتفال بيوم ميلاده، وذلك باعتباره يومًا للتذكير بنعمة الله على الإنسان بالإيجاد، وهو ما يتماشى مع ما ذكره الله تعالى في القرآن الكريم عن سيدنا عيسى عليه السلام في سورة مريم: ﴿وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وَلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الإثنين، وهو يوم ميلاده، حيث قال: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ - أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ»، رواه مسلم، مما يدل على جواز الاحتفال بهذا اليوم.

ضوابط الاحتفال بعيد الميلاد

وأكدت دار الإفتاء أنه يجب مراعاة بعض الضوابط عند الاحتفال بيوم الميلاد، أبرزها ألا يُسمى هذا اليوم "عيدًا" وأن يكون الاحتفال خاليًا من المحرمات، مثل الاختلاط المحرم أو كشف العورات، وغيرها من الأمور التي تتنافى مع الشريعة، كما يمكن الاحتفال بأيام النعم الأخرى، مثل يوم المولد النبوي أو يوم نزول الوحي، وذلك في إطار شكر الله على نعمه، تنفيذًا لقول الله تعالى في سورة يونس: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾.

حكم الاحتفال بعيد الميلاد

مشاركة الأهل والأصدقاء في الاحتفال

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه يجوز لأفراد العائلة والأصدقاء مشاركة الشخص المحتفل بيوم ميلاده في هذا اليوم، إدخالًا للسرور عليه، وهو ما يُعتبر من الأعمال المستحبة شرعًا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِدْخَالُكَ السُّرُورَ عَلَى مُؤْمِنٍ أَشْبَعْتَ جَوْعَتَهُ أَوْ كَسَوْتَ عُرْيَهُ أَوْ قَضَيْتَ لَهُ حَاجَةً»، بناءً على ذلك، فإن الاحتفال بيوم الميلاد وتهنئة الشخص في هذا اليوم أمر جائز شرعًا طالما كان وفقًا للضوابط الشرعية.

حكم الاحتفال بعيد الميلاد

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