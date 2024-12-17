الحكم الشرعي للزواج العرفي حلال أم حرام .. الافتاء توضح

الزواج العرفي.. في الآونة الأخيرة، يثار الكثير من الجدل حول موضوع الزواج العرفي ، خاصة مع تزايد أعداد الشباب المقبلين على هذا النوع من الزواج بعيدًا عن الإجراءات القانونية الرسمية، ومع تنوع الآراء حول هذا الموضوع، يسعى الكثيرون إلى معرفة الحكم الشرعي لهذه العلاقة من منظور الدين الإسلامي.

في هذا السياق، يسلط موقع الموجز في التقرير التالي الضوء على توضيح دار الإفتاء المصرية للحكم الشرعي للزواج العرفي، وتبين ما إذا كان يُعتبر حلالًا أم حرامًا، استنادًا إلى ضوابط الشريعة الإسلامية وأحكامها المتعلقة بصحة العلاقة الزوجية.

الزواج العرفي

حكم الزواج العرفي في الشرع

في ضوء تساؤلات متزايدة حول شرعية الزواج العرفي، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن مبررات الزواج العرفي ليست مقنعة وقد تؤدي إلى محرمات، وأضاف في لقاء مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" على قناة صدى البلد أن دار الإفتاء تلقت العديد من الاستفسارات من أشخاص يلجأون إلى الزواج العرفي بهدف الحصول على المعاش أو تجنب قطع الحقوق، وأوضح أن هذا النوع من الزواج يعتبر تحايلًا على القانون بسبب عدم توثيقه، ويُعد من قبيل المال الحرام والاحتيال.

ضرورة توثيق الطلاق للحفاظ على الحقوق

وفيما يتعلق بتوثيق الطلاق، شدد المفتي على ضرورة توثيق الطلاق كضمانة لحقوق المرأة، وأوضح أن القانون المصري قد عالج مسألة تصرف بعض الأزواج في التلفظ بالطلاق ثلاثًا، حيث يتم احتساب الطلقة الثالثة طلقة واحدة وفقًا لإحدى الآراء الفقهية، ختامًا، أكد الدكتور شوقي علام على أهمية فترة العدة، حيث تعتبر فرصة للطرفين لمراجعة أنفسهم والمحافظة على استقرار حياتهم الزوجية.

الزواج العرفي

هل الزواج العرفي حلال؟

أكد العلماء أن الزواج العرفي ليس زنا إذا استوفى جميع الشروط الشرعية اللازمة مثل الإيجاب والقبول، وحضور الشهود، والولي، والمهر، ولكن إذا تم خلو الزواج العرفي من أي من هذه الشروط، فإنه يصبح غير شرعي ويعد محرمًا، في حالات معينة، مثل التي تلجأ فيها المرأة إلى الزواج العرفي لتجنب فقدان حقوقها الاجتماعية (مثل المعاش بعد وفاة الزوج)، قد يكون هناك اعتبار اجتماعي لهذه الحالات، لكن لا يُعتبر هذا مبررًا لشرعيتها.

هل الزواج العرفي حلال بدون ولي؟

فيما يتعلق بالزواج العرفي دون ولي، يختلف الفقهاء في حكمه. غالبية العلماء يرون أن الزواج بدون ولي غير صحيح ويعتبر باطلًا، فطبقًا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل"، فإن عدم وجود ولي يعد من موانع صحة الزواج. أما في فقه الإمام أبو حنيفة، فيعتبر الزواج صحيحًا إذا كانت المرأة بالغة عاقلة، بشرط أن يكون الزوج كفؤًا لها.

الزواج العرفي

الزواج العرفي مكتمل الأركان

إذا كان الزواج العرفي قد استوفى جميع الأركان الشرعية مثل الإيجاب والقبول والشهود والولي والمهر، فيعتبر شرعيًا وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، بغض النظر عن عدم توثيقه رسميًا في السجلات الحكومية، ولكن في العصر الحالي، يوصى بتوثيق عقد الزواج حفاظًا على حقوق الزوجين وأبنائهم، ومنعًا لأي نزاع قانوني.

الفرق بين الزواج العرفي والشرعي

الزواج العرفي يشمل جميع أركان عقد الزواج الشرعي ما عدا التوثيق الرسمي في السجلات المدنية، أما الزواج الشرعي فيتم توثيقه قانونيًا ويسجل لدى المأذون ويتم الإبلاغ عنه في مصلحة الأحوال المدنية، بينما يمكن أن يتم الزواج العرفي بدون تسجيل رسمي، وهو لا يُعد مخالفًا شرعًا إذا استوفى الشروط.

الزواج العرفي

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