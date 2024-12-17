ما هو حكم الطلاق عند الغضب.. الإفتاء توضح شروط شرعية

حكم الطلاق عند الغضب.. الطلاق هو أحد الأحكام الشرعية المهمة في الإسلام، وقد أولاه الشارع الحكيم عناية خاصة لضبطه وتنظيمه، ويعتبر الطلاق من الحلول التي يتم اللجوء إليها في حالات الخلافات الزوجية التي لا يمكن حلها بالوسائل الأخرى، ولكن الطلاق، في حالته غير المدروسة أو في لحظات الغضب، يمكن أن يثير العديد من التساؤلات حول مدى شرعيته وتأثيره.

من هذه التساؤلات، يبرز السؤال عن حكم الطلاق في حال وقوعه أثناء الغضب، وهل يعد الطلاق في هذه الحالة نافذاً أم لا؟ وهل يؤثر الغضب على صحة الطلاق أو يبطله؟ في هذا التقرير، يسلط موقع الموجز فيماي يلي حكم الطلاق عند الغضب في الشريعة الإسلامية، مستعرضين آراء الفقهاء والآراء الشرعية المتعلقة بهذه المسألة.

حكم الطلاق عند الغضب

حكم الطلاق عند الغضب

أوضحت دار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية أولت اهتمامًا كبيرًا بالحياة الزوجية، وجعلت كل من الزوجين لباسًا للآخر، كما في قوله تعالى: «هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ» [البقرة: 187].

وأضافت الإفتاء في إجاباتها على سؤال «ما حكم الطلاق في حالة الغضب؟»، أن الشريعة تعتبر الزوجة سكنًا للزوج، ويجب أن تسود بينهما المودة والرحمة، كما ورد في قوله تعالى: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» [الروم: 21]. وقد حذرت الشريعة من الطلاق إلا عند تعذر استمرار الحياة الزوجية.

وأشارت الإفتاء إلى أن الطلاق من غير مبرر يعد من أبغض الحلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إلى اللهِ الطَّلَاقُ» (رواه ابن ماجة)، لذلك، يشترط أن يكون الزوج في حالة اتزان عقلي وعاطفي عند اتخاذ قرار الطلاق.

حكم الطلاق عند الغضب

هل يقع الطلاق في حالة الغضب؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول وقوع الطلاق أثناء الغضب الشديد، حيث ذكر السائل أنه لا يتذكر إذا كان قد تلفظ بالطلاق، ولكن زوجته أخبرته بذلك بعد أن تصالحا، أجاب مفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، قائلاً: إذا كان الطلاق قد وقع أثناء غضب شديد بحيث خرج عن إرادته، فلا يقع، وذلك استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لا طلاق في إغلاق»، أي في حالة الغضب الذي يفقد الشخص عقله.

حكم الطلاق عند الغضب

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