حكم إخراج الصدقة من مال فيه شبهة حرام.. أمين الفتوى يوضح

الصدقة من مال فيه شبهة حرام.. تعد الصدقة من أعظم الأعمال التي تقرب الإنسان إلى الله، وتعود بالنفع على المجتمع والأفراد. ومع ذلك، يثار سؤال مهم حول جواز إخراج الصدقة من مال فيه شبهة حرام. فهل يجوز للإنسان أن يتصدق من مال اكتسبه بطرق قد يكون فيها شبهة حرام؟ هذا السؤال يتطلب فهمًا دقيقًا لمفهوم المال الحلال والحرام، وكذلك تأثير الأموال المشبوهة على العمل الصالح.

في هذا التقرير، يقدم موقع الموجز فيما يلي الآراء الفقهية المختلفة حول حكم إخراج الصدقة من مال فيه شبهة حرام ، ونبين ما هو الموقف الشرعي من إخراج الصدقة من مال فيه شبهة حرام.

الصدقة من مال فيه شبهة حرام

حكم إخراج الصدقة من مال فيه شبهة حرام

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للإنسان إخراج الصدقة من مال يحتوي على شبهة حرام، بشرط أن يتوب إلى الله ويشعر بالندم على ما فعله، وأوضح في لقاء له مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس" على قناة "الناس" أن المال الذي يحتوي على شبهة حرام، أي ليس كله حرامًا، يمكن التخلص منه عبر التصدق به في المصالح العامة التي تفيد الناس، مما يساعد في تطهير المال دون أن يكون لذلك ضرر على المتصدق.

التوبة ورد المال لصاحبه

وأشار الشيخ عويضة عثمان إلى أنه يجب على صاحب المال الحرام أن يتوب إلى الله ويشعر بالندم، و إذا كان المال قد تم أخذه من شخص بعينه، يجب على الشخص رده إلى صاحب الحق إذا كان يعرفه، وإذا لم يتمكن من معرفة صاحب المال، يمكنه إخراجه للفقراء والمحتاجين بنية تطهير المال من الشبهة.

إخراج الصدقة من مال فيه شبهة حرام

أهمية الحلال في طعام وشراب المؤمن

وشدد أمين الفتوى على أهمية أن يسعى المؤمن دائمًا لضمان أن يكون طعامه وشرابه حلالًا. وأوضح قائلًا: "كل بدن نبت من مال حرام، فإن النار أولى به"، مؤكدًا أن الشخص الذي يأخذ مالًا حرامًا يجب عليه التوبة وأداء المظالم لأصحابها، وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى يظل يراقب ما في قلب عبده من نية، وأن قبول العمل أو عدم قبوله هو أمر غيبي بيد الله.

نصائح لتجنب طرق الكسب غير المشروعة

وفي سياق آخر، نصح الشيخ عويضة عثمان بعدم التسرع في الحصول على المال بطرق غير مشروعة مثل الرشوة أو الغش، مشددًا على أن الله قد فتح أبواب الحلال للإنسان، وقال: “الله عندما خلقنا لم يغلق عنا أبواب الحلال، ولكن البعض يستعجل في كسب الرزق فيلجأ إلى طرق غير مشروعة، بينما إذا صبر الإنسان، سيصل إليه رزقه بالطريق الحلال”، واستشهد بمثال من سيرة سيدنا علي بن أبي طالب، حيث دخل السوق ووجد دابة بها خطام، وعندما قرر بيع شيء، اكتشف أنه كان يمكنه الحصول على المال من الحلال إذا صبر قليلاً.

وأكد الشيخ عويضة عثمان في حديثه على أهمية الصبر والابتعاد عن الطرق غير المشروعة في طلب الرزق، مع التأكيد على ضرورة تطهير المال إذا كانت فيه شبهة حرام، وذلك من خلال التوبة والتصدق به في وجهات الخير والمصالح العامة.

إخراج الصدقة من مال فيه شبهة حرام

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