هل يجوز تأخير صلاة العصر إلى ما بعد غروب الشمس؟.. الافتاء توضح

حكم تأخير صلاة العصر إلى ما بعد الغروب.. تعد الصلاة في الإسلام من أركان العبادة الأساسية التي يجب على المسلم الالتزام بها في وقتها المحدد. ومن بين الأسئلة التي تثار حول مواعيد الصلاة، يبرز السؤال عن حكم تأخير صلاة العصر إلى ما بعد غروب الشمس.

في هذا السياق، يعتبر وقت صلاة العصر هو الفترة التي تبدأ بعد زوال الشمس وحتى غروبها، وقد حدد الفقهاء بعض الأحكام المتعلقة بتأخير الصلاة ضمن ضوابط شرعية معينة، في هذا التقرير، يوضح موقع الموجز رأي العلماء في حكم تأخير صلاة العصر إلى ما بعد الغروب ، استنادًا إلى الأدلة الشرعية وآراء الفقهاء من مختلف المذاهب.

حكم تأخير صلاة العصر إلى ما بعد الغروب

حكم تأخير صلاة العصر إلى ما بعد الغروب

ورد سؤال إلى الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية على "فيسبوك" يقول فيه السائل: "لم أصلِّ صلاة العصر حتى أذان المغرب، فماذا أفعل؟" وكان الجواب على النحو التالي:

إذا فاتت صلاة العصر بسبب أحد الأعذار الشرعية، فيجب على المسلم قضاؤها بمجرد تذكرها أو استيقاظه من النوم، أما إذا كان تأخير الصلاة بدون عذر شرعي، فإن الشخص يكون آثمًا وعليه التوبة وقضاء الصلاة.

وفي حال فاتته صلاة العصر وكان وقت صلاة المغرب قد دخل، عليه أن يصلي العصر قضاءً قبل أداء صلاة المغرب، إلا إذا كان المسجد قد أقام الصلاة للمغرب، فيجوز له أن يصلي المغرب مع الجماعة أولًا، ثم يقضي صلاة العصر بعد انتهائه من صلاة المغرب.

حكم تأخير صلاة العصر إلى ما بعد الغروب

هل يجوز أداء صلاة العصر بعد صلاة المغرب؟

أجاب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر بث مباشر على صفحة الدار الرسمية على موقع "فيسبوك"، قائلًا: "إذا صلّى الشخص صلاة المغرب ثم تذكر أنه لم يصلِّ صلاة العصر، فيجب عليه أن يؤدي صلاة العصر قضاءً بعد ذلك".

حكم تأخير صلاة العصر

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أنه يحرم تأخير صلاة العصر إلى ما بعد غروب الشمس إلا في حال وجود عذر شرعي مثل النوم أو النسيان، وفي حال فوتت صلاة العصر بسبب أحد الأعذار الشرعية، يجب على الشخص قضاؤها فور تذكره أو استيقاظه.

وأضاف المجمع: إذا كان التأخير بغير عذر شرعي، فإن الشخص يكون آثمًا ويجب عليه التوبة وقضاء الصلاة. التوبة تكون بالندم على ما فات، والعزم على عدم تكرار تأخير الصلاة عن وقتها.

وأشار إلى أنه إذا دخل وقت صلاة المغرب، وكان الشخص قد فوت صلاة العصر، فيجب عليه قضاء العصر قبل أداء صلاة المغرب، إلا إذا كانت الجماعة قد بدأت صلاة المغرب، فيجوز له أن يصلي مع الجماعة ثم يؤدي صلاة العصر بعد ذلك.

حكم تأخير صلاة العصر إلى ما بعد الغروب

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