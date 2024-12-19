هل يجوز للمسلم أداء العمرة عن شخص آخر؟.. الافتاء توضح

أداء العمرة عن شخص آخر .. مع اقتراب الأيام الفاضلة مثل شهري رجب وشعبان، وما يليه من شهر رمضان المبارك، يتزايد اهتمام المسلمين بالاستعداد لهذه الأشهر الطيبة التي تحمل في طياتها العديد من الفضائل والبركات، وفي هذه الأوقات المباركة، يتساءل الكثيرون عن، حكم آداء المسلم العمرة عن شخص آخر، سواء كان ذلك لشخص متوفى أو لشخص حي لا يستطيع أداء العمرة بنفسه لأسباب صحية أو مادية.

أداء العمرة عن شخص آخر

هل يجوز للمسلم أداء العمرة عن شخص آخر؟

وفي إطار التساؤلات التي يطرحها المسلمون حول جواز أداء مناسك العمرة بالنيابة عن شخص آخر، يوضح موقع الموجز حكم الشرع في هذه المسألة، حيث يتساءل العديد من المسلمين عن مدى جواز أداء العمرة نيابة عن الأقارب أو الأصدقاء الذين لا يستطيعون أداء العمرة بأنفسهم بسبب ظروف صحية أو مادية أو غيرها من الأسباب.

هل يجوز أداء العمرة عن شخص حي؟

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية ، إنه يجوز أداء العمرة عن شخص حي بشرط أن يكون هذا الشخص عاجزًا عن أداء العمرة بسبب مرض أو حالة صحية تمنعه من السفر، مثل الشخص الذي يعاني من مرض يمنعه من الركوب أو السفر بالطائرة أو الذي يحتاج إلى غسيل كلوي.

أداء العمرة عن شخص آخر

هل يجوز أداء العمرة عن شخص ميت؟

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أنه يمكن أداء العمرة عن الشخص المتوفي بشرط أن يكون الشخص الذي يؤدي العمرة قد أدى العمرة عن نفسه أولًا. وأضاف أنه يمكن أداء العمرة عن الميت إذا كان لم يتمكن من أداء العمرة في حياته.

هل يجوز تكرار العمرة عن الميت؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه لا مانع من تكرار العمرة عن المتوفى بشرط أن يكون المعتمر قد أدى العمرة عن نفسه أولًا. ولا حرج في تكرارها في نفس الرحلة.

أداء العمرة عن شخص آخر

شروط أداء العمرة عن الغير

أشار مجمع البحوث الإسلامية إلى أنه يجوز أداء العمرة أو الحج عن الغير في حال كان الشخص المريض لا يستطيع أداء المناسك بنفسه، كما ذكر أن الشخص الذي لا يستطيع أداء العمرة بسبب مرض غير قابل للشفاء أو مشكلة صحية دائمة يمكن للآخرين أن ينوبوا عنه في أداء العمرة.

هل يجوز أداء العمرة عن أكثر من شخص؟

يمكن أداء العمرة عن عدة أشخاص، سواء كانوا أحياء عاجزين عن أداء العمرة أو موتى، بشرط أن يكون المعتمر قد أدى العمرة عن نفسه أولًا، ويجوز أداء أكثر من عمرة في نفس اليوم، على أن يتم الخروج من حدود الحرم إلى التنعيم أو أدنى الحِلّ للإحرام مرة أخرى.

أداء العمرة عن شخص آخر

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