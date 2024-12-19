هل لمس القطة ينقض الوضوء وينجس المكان ؟..دار الإفتاء المصرية تجيب

هل لمس القطة ينقض الوضوء؟ وهل جلوسها على سجادة الصلاة وأماكن النوم والجلوس يؤثر على طهارتها أيضاً؟ هذا سؤال جاء إلى الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، لذا، سيعرض لكم الموجز فيما يلي الإجابة على هذا السؤال.

هل لمس القطة لسجادة الصلاة ينجسها ؟

هل لمس القطة ولمسها لسجادة الصلاة ينقض الوضوء ؟

أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إجابة هذا السؤال، بأن الوضوء نواقضه معروفة ومحدودة، حيث أن مو نواقض الوضوء خروج شيء من السبيلين والنوم ومس المرأة لدى بعض المذاهب.

وأوضح ممدوح إنه ليس من نواقض الوضوء أبدا أن يمس الإنسان حيوانا حتى إذا كان هذا الحيوان نجسا، أما بالنسبة للقطة فليست نجسة، مضيفاً أن هناك فرقاً بين نقض الوضوء وتنجس المحل.

وتابع ممدوح، عبر فيديو له نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها على يوتيوب، أن القطة ليست نجسة،و مستشهداً في ذلك بقول النبي- صلى الله عليه وسلم- عن القطة بأنها من تعد الطوافين والطوافات.

وشدد أمين الفتوى أن القطة طاهرة، ومسها لا ينقض من الوضوء، ولا يستلزم غسل اليدين، مشيرًا إلى أن وجودها على سجادة الصلاة أو إذا مست ملابس المصلي لا تنقض الوضوء، ويجوز للإنسان أيضاً أن يصلي فيه.

وأشار ممدوح أيضاً إلى أن الحالة الوحيدة التي نقول للإنسان عليك أن تغسل من آثار هذه القطة إذا قضت حاجتها على سجادة الصلاة فمكان النجاسة فقط هو الذي يغسل.

حكم لمس القطة بعد التوضئ

أوضحت لجنة الإفتاء بمجمع البحوث الإسلامية إن الهرة (القطة) هي طاهرة وهكذا سؤرها، والنجس إنما هو بولها وروثها وما سأل من دمها، ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين سئل عن سؤرها: “إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات”.

وتابعت اللجنة خلال ردها على سؤال جاء لها على صفحتها الرسمية يقول: “أقوم بتربية قط في المنزل فهل لو لمست ذيلها ينتقض وضوئي؟ وهل أحتاج إلى غسل ملابسي؟”، قائلة: “ذيل القطة ليس بنجس، فإذا أصاب ثوبك أو بدنك فلا يلزمك غسل البدن أو الثوب، إلا إذا كان عليه نجاسة، فالغسل من أجل النجاسة التي أصابت البدن أو الثوب، كما لا يلزمك الوضوء”.

حكم تربية القطة في المنزل

صرحت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إنه يجوز تربية الهرة -القطة- في المنزل ولا حرج وذلك لأن الهرة ليست مؤذية، ولا نجسة.

وأضافت أيضاً لجنة الفتوى في إجابتها عن هذا السؤال: «ما حكم اقتناء القطط في المنزل؟»، أنه جاء في القطة أحاديث منها: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات» رواه الترمذي، والنسائي ، وصححه الترمذي.

وتابعت أيضاً: "وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض" رواه البخاري ومسلم، وأيضا ما سمي الصحابي الجليل أبو هريرة بهذا إلا لأنه كان يعطف على الهرر ويقتنيها، حتى اشتهر بهذه الكنية".

هل لمس القطة ينقض الوضوء ؟

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