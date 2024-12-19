دعاء المظلوم.. حكمه وأفضل الطرق للدعاء على الظالم

الدعاء للمظلوم لا يُرد.. أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن دعاء المظلوم مستجاب، حيث إن الله وعد بنصرة المظلوم، ومع ذلك، ينصح الدكتور فخر بعدم التوجه بالدعاء بالانتقام، بل بالدعاء بالهداية، لأن هذا يعود بالخير على الداعي نفسه، ويرصد الموجز طرق الدعاء علي الظالم وفضل الدعاء.

هل الدعاء على الظالم يعود بنفس الصيغة؟



ردًا على سؤال: "هل إذا دعوت على أحد أو لأحد بدعوة معينة تعود لي بنفس الصيغة؟"، أكد أمين الفتوى أن الدعاء، سواء كان بالخير أو بالشر، يُردّ على صاحبه بالمثل. فالملَك الذي يرافق الدعاء يقول: "ولك مثله"، ولذلك، عند الدعاء بالخير، مثل الرحمة أو الهداية، يحصل الداعي على نفس الأجر والحسنات.

فوائد الدعاء بالهداية بدلًا من الانتقام



وأشار الدكتور فخر إلى أن الدعاء بالهداية، حتى للظالم، يحمل فوائد عديدة، منها:

يريح القلب ويزيل الأحقاد.

قد يكون سببًا في إصلاح الظالم وعودته بالاعتذار.

يحقق الراحة النفسية للداعي ويجلب الخير له.



النبي قدوة في التعامل مع الظالمين

ذكر الدكتور فخر مثالًا من حياة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، حيث زار النبي يهوديًا مريضًا ودعاه للإيمان حتى أسلم، وقال النبي: "الحمد لله الذي أنقذ بي نفسًا من النار".

الدعاء للمظلوم مستجاب.. ولكن الهداية أولى



أكد أمين الفتوى أن دعاء المظلوم مستجاب لا محالة، لكنه شدد على أن الدعاء بالهداية أفضل من الدعاء بالانتقام، لأن الهداية تُصلح القلوب وتنهي النزاعات، بينما دعاء الانتقام قد يجلب الندم ويزيد المشاعر السلبية.

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