دعاء الشفاء العاجل للمريض.. كلمات تزيل الألم وتبعث الراحة

دعاء الشفاء العاجل للمريض.. المرض من أكثر التجارب التي قد يمر بها الإنسان في حياته، ويشعر خلالها بالألم والضعف، ولكن في لحظات الشدة تلك يظل الأمل في رحمة الله والشفاء العاجل قائمًا.

والدعاء هو من أسمى وسائل التضرع لله سبحانه وتعالى، حيث يلجأ العبد إلى ربه في طلب الشفاء والعافية. فالله سبحانه وتعالى هو الشافي، وهو القادر على أن يرفع البلاء عن عباده في لحظات من رحمته، في هذا السياق.

ويعتبر دعاء الشفاء العاجل من أهم الأدعية التي يلجأ إليها المؤمنون في أوقات المرض، ليطلبوا من الله أن يرفع عنهم الألم ويمنحهم الصحة والعافية، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي دعاء الشفاء العاجل للمريض .

دعاء الشفاء العاجل للمريض

دعاء الشفاء العاجل للمريض

اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمنحه الصحة والعافية، اللهم نسألك بأسمائك الحسنى، وبصفاتك العلا، وبرحمتك التي وسعت كل شيء، أن تمن علينا بالشفاء العاجل، ولا تدع فينا جرحًا إلا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافنا وعافنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

إلهي، أذهب البأس، رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً، أذهب البأس يا رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت، يا أرحم الراحمين، اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك أن تشفيه وتمنحه الصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير.

اللهم اكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل والنهار. اللهم رب الناس، ملك الناس، أذهب البأس، واشف أنت الشافي، شفاءً لا يغادر سقما، اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.

دعاء الشفاء العاجل للمريض

أفضل دعاء للمريض

لعظمة أجر زيارة المريض وفضلها عند الله، قال عز وجل في الحديث القدسي: «عبدي مرضت ولم تعدني»، فيقول العبد: "كيف أمرض وأنت الله القادر على كل شيء؟"، فيقول الله: «مرض عبدي ولم تزره، ولو كنت زرته لوجدتني عنده»، فما أجمل أن تعود مريضًا وأنت متيقن أن الله سبحانه وتعالى عنده، فتأخذ ثواب الزيارة والدعاء معًا.

اللهم يا مسهل الشديد، وملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من توكل كل يوم في أمر جديد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق. اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل يا أرحم الراحمين، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وسائر مرضى المسلمين.

دعاء الشفاء العاجل للمريض

دعاء للمريض

اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقماً أبدًا، اللهم خذ بيده، اللهم احفظه بعينيك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل والنهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين.

اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم آمين.

أدعية لشفاء المريض

علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من عاد مريضًا، وأراد أن يدعو له بالشفاء، فليجلس عند رأسه ويضع يده اليمنى ويقول سبع مرات: "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك"، فإن الله يشفيه بإذن الله.

دعاء الشفاء العاجل للمريض

دعاء بالشفاء العاجل

دعاء للمريض بالشفاء هو وسيلة وسبب سخره الله تعالى لشفاء المريض، فالشفاء والمرض بيد الله عز وجل، ومن أبرز أدعية الشفاء العاجل:

"أفوض أمري إلى الله، والله بصير بالعباد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين."

"ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا خطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك، وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ."

"يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم ألبس كل مريض ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، يا أرحم الراحمين."

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