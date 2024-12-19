دعاء نهاية العام الميلادي.. بداية جديدة مليئة بالبركة وقرب إلى الله

مع اقتراب نهاية عام 2024، يتطلع المسلمون إلى التضرع لله بالدعاء، سائلين أن يكون العام الجديد مليئًا بالخير والبركة، وعلى الرغم من عدم وجود صيغة شرعية محددة لـ" دعاء نهاية العام الميلادي" أو بدايته، إلا أن الدعاء يظل وسيلة مفتوحة للتواصل مع الله، في أي وقت وبأي صيغة.

مراجعة النفس والدعاء مع نهاية العام

في نهاية كل عام، يحرص المسلم على وقفة تأمل مع نفسه، محاولًا غلق صفحة مليئة بالهموم والإنجازات، وفتح أخرى مليئة بالأمل والتفاؤل، ودعاء نهاية العام الميلادي في هذه اللحظة يمثل تجديدًا للعهد مع الله، وفرصة لطلب المغفرة والرحمة والتوفيق في الأيام القادمة.

أدعية لـ نهاية العام الميلادي 2024

ويستعرض الموجز، أكثر من دعاء لنهاية العام الميلادي في السطور التالية..

اللهم اجعل نهاية هذا العام خيرًا لنا، اللهم اجعلها نهاية مليئة بالمغفرة والرضا، واجعل بداية العام الجديد مشرقة بنورك ورحمتك.

دعاء زوال الهموم وفتح أبواب الخير، “اللهم اجعل نهاية هذا العام نهاية لكل هم وضيق، وافتح لنا في العام الجديد أبواب الخير والسعادة”.

دعاء الفرح والسرور، “اللهم اجعل هذا العام آخر الأحزان، وأبدلنا فيه فرحًا وسرورًا يغمر قلوبنا، وأعنا على طاعتك وذكرك”.

دعاء نهاية العام

أدعية مستحبة في نهاية العام

ثبات القلوب وخاتمة الخير، “اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، واجعل نهايتنا على خير، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا”.

فرصة لغفران الذنوب، “اللهم اجعل نهاية هذا العام وقتًا للغفران، وزوال الهموم، وحياة مليئة بالفرح والرضا”.

دعاء لبداية جديدة، اللهم اجعل نهاية هذا العام بداية لعام مليء بالبركة والخير والسعادة.

دعاء استقبال عام 2025

مع دخول العام الجديد، يزداد المسلم حرصًا على بدء أيامه بالدعاء الصادق، ومن الأدعية المستحبة التي سيستعرضها موقع الموجز على النحو التالي..

اللهم اجعل هذا العام عام خير وسعادة ونجاح، واغفر لنا ما مضى من ذنوبنا.

يا رب، اجعل عامنا القادم عامًا مليئًا بالفرح والبركة، وحقق لنا ما نتمنى.

اللهم اجعل هذا العام بداية جديدة مليئة بالتوفيق والسعادة، واغفر لنا تقصيرنا في الأعوام السابقة.

فضل دعاء نهاية العام الميلادي

الدعاء هو العبادة التي تجمع بين الأمل بالله والتوكل عليه، في نهاية كل عام يتجدد الأمل في غدٍ أفضل، ويمثل دعاء نهاية العام الميلادي فرصة لتجديد النية والتقرب إلى الله، وعلى المسلم اغتنام هذه اللحظات لدعاء صادق، لجعلها بداية جديدة مليئة بالحب والطاعة.

“اللهم اجعل نهاية هذا العام خيرًا لنا جميعًا، واكتب لنا أيامًا أجمل في العام الجديد”.

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