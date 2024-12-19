دعاء قيام الليل لقضاء الحاجة.. اللهم فرجاً عاجلاً غير آجل

دعاء قيام الليل لقضاء الحاجة.. في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم من أزمات اقتصادية، صحية، واجتماعية، يزداد إقبال المسلمين على التضرع إلى الله في الأوقات المباركة، وخاصة في صلاة قيام الليل .

ففي هذه الأوقات الطاهرة، يشعر المؤمنون بالقرب من الله، ويجدون فيها سبيلاً لرفع همومهم وطلب العون في مواجهة تحديات الحياة، ومن أبرز الأدعية التي يكثر الدعاء بها في هذه اللحظات هي دعاء قضاء الحاجة، مثل "اللهم فرجًا عاجلًا غير آجل برحمتك"، والذي يعكس حاجة المؤمن للرحمة الإلهية في أوقات الشدة، في هذا التقرير، فضل يقدم موقع الموجز فيما يلي دعاء قيام الليل لقضاء الحاجة وكيفية الاستفادة منه في تخطي الصعاب وتحقيق الأمنيات في ظل هذه الظروف العصيبة.

دعاء قيام الليل لقضاء الحاجة

دعاء قيام الليل لقضاء الحاجة

أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها حول دعاء قيام الليل لقضاء الحاجة أنه لا توجد صيغة ثابتة لهذا الدعاء، بل يمكن للمسلم أن يردد العديد من الأدعية في هذا الوقت المبارك، مع الإيمان القوي والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، حتى ينال رضا الله ويقضي حاجته. ومن الأدعية التي يمكن ترديدها في هذا الوقت:

"اللهم إني أتوجه إليك بعبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتقضي حاجتي، يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى ربي لتشفع لي ويقضي حاجتي."

"اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، اقضِ عنا الدين وأغننا من الفقر."

"اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب، آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير. وحسبنا الله ونعم الوكيل."

"اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى إلا إليك."

"ربي، ادخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً. بسم الله الفتاح، اللهم ارزقني فلاحًا في الدنيا، ووفقني في أمور حياتي، وارزقني جنتك في الآخرة."

"اللهم لك الحمد، يا من علم الأولياء والصالحين، اللهم يا مؤنس كل وحيد، ويا صاحب كل فريد، ويا قريب غير بعيد، ويا شاهد غير غائب."

دعاء قيام الليل لقضاء الحاجة

دعاء قيام الليل

"اللهم لك الحمد، أنت نور السموات والأرض، ولك الحمد، أنت قيّام السموات والأرض، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، اللهم إني أسالك أن تجعَلنا من أهل الجنة."

“اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم.”

اللهم اجعل لي من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، ومن كل بلاء عافية، اللهم ارزقني سكينة القلب، وطمأنينة الروح."

دعاء قيام الليل لقضاء الحاجة

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