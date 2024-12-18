الصيام والقيام.. تعرف علي أفضل الأعمال المستحبة في الأجواء الباردة

فضل فصل الشتاء في العبادة.. يعد فصل الشتاء فرصة ذهبية للمؤمنين للتقرب إلى الله، حيث وصفه السلف الصالح بـ"الغنيمة الباردة"، والدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، أشار إلى أن الصيام في الشتاء يُعد من أفضل الأعمال، مستشهدًا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «ألا أدلكم على غنيمة باردة؟ قالوا: بلى، قال: الصيام في الشتاء». كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "الشتاء غنيمة العابد" لأن الليل طويل للقيام، والنهار قصير للصيام، والمطر للدعاء، ويستعرض الموجز افضل الاعمال.

أعمال مستحبة في الشتاء

1. التصدق ومساعدة المحتاجين

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على أهمية التصدق بالأغطية والملابس الثقيلة، وإصلاح أسقف المنازل، وإيواء الضعفاء في هذا الموسم البارد، استنادًا إلى الحديث الشريف: «مَن نَفَّسَ عن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً... نَفَّسَ اللَّهُ عنه كُرْبَةً من كُرَبِ يومِ القيامةِ».

2. الصيام والقيام

الصيام في الشتاء وصفه النبي ﷺ بالغنيمة الباردة لأنه بلا مشقة، فالنهار قصير وحرارة العطش أقل، أما قيام الليل في البرد القارس، فهو من العبادات العظيمة التي يُجازى المؤمن عليها، كما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الله يضحك لمن يقوم للصلاة في الليل البارد.

3. الدعاء وقراءة القرآن

الجو البارد يمنح فرصة للتأمل والدعاء وقراءة القرآن بعيدًا عن مشاغل الحياة اليومية.

4. رعاية الجيران والمحتاجين

أوصت دار الإفتاء المصرية بالاهتمام بالجيران المحتاجين، خاصةً في موجات البرد الشديد، قائلة: "من كان له جار فقير يعاني من شدة البرد، فعليه أن يعطيه مما أعطاه الله".

نصائح دار الإفتاء في الشتاء

الإكثار من الصيام والقيام.

تقديم المساعدة للفقراء والمحتاجين.

التذكير بفضل الأعمال الصالحة في هذا الموسم البارد.



دعاء من القلب

"اللهم أنزل دفء رحمتك على من لا مأوى لهم من برد الشتاء".

الشتاء فرصة للتقرب إلى الله، فلا تهدرها!

استغلوا هذا الفصل لتعزيز علاقتكم بالله من خلال الصيام والقيام والتصدق، وجعلوا من أعمالكم ذخيرة ليوم القيامة.

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