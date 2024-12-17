مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 في القاهرة والمحافظات.. صلاتك نجاتك

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أعظم العبادات التي فرضها الله على عباده، وردت في الحديث الشريف عن ابن عمر رضي الله عنهما:"بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً"، كما قال النبي ﷺ: "رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد".

ويرصد موقع الموجز مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 في القاهرة والمحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة



مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:12 ص

وقت صلاة الظهر 11:51 ص

وقت صلاة العصر 2:39 م

وقت صلاة المغرب 4:59 م

وقت صلاة العشاء 6:21 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:19 ص

وقت صلاة الظهر 11:56 ص

وقت صلاة العصر 2:42 م

وقت صلاة المغرب 5:00 م

وقت صلاة العشاء 6:24 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:09 ص

وقت صلاة الظهر 11:47 ص

وقت صلاة العصر 2:34 م

وقت صلاة المغرب 4:54 م

وقت صلاة العشاء 6:16 م

مواقيت الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:57 ص

وقت صلاة الظهر 11:39 ص

وقت صلاة العصر 2:32 م

وقت صلاة المغرب 4:52 م

وقت صلاة العشاء 6:12 م

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:59 ص

وقت صلاة الظهر 11:45 ص

وقت صلاة العصر 2:43 م

وقت صلاة المغرب 5:04 م

وقت صلاة العشاء 6:22 م

مواقيت الصلاة

متى فرضت الصلاة؟

فرضت الصلاة ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة، وهي صلة العبد بربه ووسيلة مناجاته، تؤدى خمس مرات يوميًا فرضًا على كل مسلم بالغ عاقل، ذكرًا كان أو أنثى، ولا تسقط إلا في حالات محددة كالحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، كما ورد عن النبي ﷺ: «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر»، وتظهر مكانتها في القرآن الكريم في العديد من المواضع، منها قوله تعالى:﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين﴾ سورة البقرة الآية 238، وقوله:﴿إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا سورة النساء الآية 103.

الصلاة ليست مجرد عبادة بدنية، بل هي وسيلة للتزكية الروحية وتنقية النفس، وهي الرابط الذي يمد المؤمن بالطمأنينة والصلة الدائمة مع خالقه، وقد جعلها الله علامة فارقة بين الإيمان والنفاق، وأعطى لها أهمية كبرى في حياة المسلم.

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