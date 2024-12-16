مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024 في القاهرة والمحافظات.. حافظ عليها

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة هي أعظم العبادات التي أمر الله بها عباده، وهي صلة بين العبد وربه، تجمع بين الخضوع لله عز وجل، والارتقاء بالنفس، والسكينة الروحية، فالصلاة ليست مجرد أفعال حركية وألفاظ تُتلى، بل هي عبادة تعكس الخشوع واليقين وتُحيي القلوب، من أعظم فوائدها أنها تحقق الغاية الكبرى من خلق الإنسان، وهي عبادة الله وحده، يقول الله تعالى:"وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" سورة الذاريات الآية 56، كما أن إقامة الصلاة باستمرار تزرع في النفس شعورًا دائمًا بالارتباط بالله، مما يعين العبد على الثبات في أوقات السراء والضراء.

ويرصد موقع الموجز مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024 في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة



مواقيت الصلاة في القاهرة



وقت صلاة الفجر 5:12 ص

وقت صلاة الظهر 11:51 ص

وقت صلاة العصر 2:39 م

وقت صلاة المغرب 4:58 م

وقت صلاة العشاء 6:21 م



مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:18 ص

وقت صلاة الظهر 11:56 ص

وقت صلاة العصر 2:41 م

وقت صلاة المغرب 5:00 م

وقت صلاة العشاء 6:24 م



مواقيت الصلاة في الإسماعيلية



وقت صلاة الفجر 5:08 ص

وقت صلاة الظهر 11:47 ص

وقت صلاة العصر 2:34 م

وقت صلاة المغرب 4:53 م

وقت صلاة العشاء 6:16 م

مواقيت الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:57 ص

وقت صلاة الظهر 11:39 ص

وقت صلاة العصر 2:31 م

وقت صلاة المغرب 4:52 م

وقت صلاة العشاء 6:12 م

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:59 ص

وقت صلاة الظهر 11:45 ص

وقت صلاة العصر 2:43 م

وقت صلاة المغرب 5:04 م

وقت صلاة العشاء 6:22 م

مواقيت الصلاة

الصلاة أيضًا باب عظيم لتحقيق السعادة النفسية؛ فمن التزم بها بحقها نال حياة طيبة وأبعد نفسه عن الفحشاء والمنكر. قال الله تعالى: "إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ" سورة العنكبوت الآية 45، وهي كذلك ملجأ لكل مهموم وحزين، ففيها يسجد العبد بين يدي ربه، يبث شكواه ويفرغ همومه، كما قال يعقوب عليه السلام:"إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ" سورة يوسف الآية 86، ولا يخفى أن للصلاة أثرًا كبيرًا على صحة الجسد ونشاطه؛ فهي تشمل الطهارة، والحركة، والنظام، مما يجعلها وقاية من الأمراض ومنشطة للجسم، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ"، أما على الصعيد الاجتماعي، فالصلاة في الجماعة تعزز الترابط بين المسلمين، وتزيل الفوارق بينهم، حيث يقفون صفًا واحدًا بلا تمييز بين غني وفقير، أو كبير وصغير، مما يقوي أواصر الأخوة والمحبة.

إن الصلاة ليست عبادة فحسب، بل هي هدية ربانية تمنح الإنسان توازنًا نفسيًا وروحيًا وجسديًا، وتجعله يعيش في كنف الطمأنينة والقرب من الله.

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