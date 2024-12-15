مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 في القاهرة والمحافظات.. صلاتك نجاتك

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة هي صلة بين العبد وربه، وهي نور وبرهان ونجاة للمؤمنين يوم القيامة، وكانت الصلاة قرة عين محمد صلى الله عليه وسلم، وحث عليها قولًا وعملاً، كما أنها الركن الثاني من أركان الإسلام، وعموده الذي لا يقوم الدين إلا به، قال الله عز وجل في محكم التنزيل:"وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ"سورة البقرة الآية 43، وقد أمرنا الله بالمحافظة عليها في مواقيتها وأدائها بخشوع وإخلاص، لما لها من عظيم الأثر على الفرد والمجتمع، فهي صلة بين العبد وربه، تطهر النفس وتزكيها، وتمنع عن الفحشاء والمنكر.

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:11 ص

وقت صلاة الظهر 11:50 ص

وقت صلاة العصر 2:39 م

وقت صلاة المغرب 4:58 م

وقت صلاة العشاء 6:20 م



مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:18 ص

وقت صلاة الظهر 11:55 ص

وقت صلاة العصر 2:41 م

وقت صلاة المغرب 4:59 م

وقت صلاة العشاء 6:23م



مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:08 ص

وقت صلاة الظهر 11:46 ص

وقت صلاة العصر 2:34 م

وقت صلاة المغرب 4:53 م

وقت صلاة العشاء 6:15 م



مواقيت الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:56 ص

وقت صلاة الظهر 11:38 ص

وقت صلاة العصر 2:31 م

وقت صلاة المغرب 4:51 م

وقت صلاة العشاء 6:11 م



مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:58 ص

وقت صلاة الظهر 11:44 ص

وقت صلاة العصر 2:42 م

وقت صلاة المغرب 5:04 م

وقت صلاة العشاء 6:21 م

مواقيت الصلاة



أهمية الصلاة

وقد وردت آيات وأحاديث كثيرة تبين مكانة الصلاة وعظم شأنها، منها قول الله تعالى:"حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ" سورة البقرة الآية 238، وقوله:"إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا" سورة النساء الآية 103، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله"، فالصلاة ليست مجرد طقوس تؤدى، بل هي عبادة جامعة تحقق الخضوع لله، والتواضع بين يديه، وتذكِّر المسلم بحقيقة وجوده، قال تعالى: "قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ" سورة الآية المؤمنون 1-2.

فمن حافظ عليها، وأدّاها في أوقاتها بخشوع وطمأنينة، كان له نور وبرهان ونجاة يوم القيامة، ومن تركها فقد عرّض نفسه للهلاك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة".

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