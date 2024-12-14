مواقيت الصلاة اليوم السبت 14 ديسمبر في المحافظات.. لا تفوتها

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة تعد من أعظم العبادات في الإسلام، فقد منحها الله تعالى منزلة عالية وأكد على أهميتها في العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، هي أول عبادة فرضها الله على المسلمين.

وتعد الصلاة أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة، فرضت الصلاة ليلة الإسراء والمعراج على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانت خمسين صلاة ثم خُفِّفت إلى خمس، ولكن الأجر المترتب عليها بقي كما هو، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله".

ويرصد موقع الموجز، في هذا االتقرير، مواقيت الصلاة اليوم السبت 14 ديسمبر في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:11 ص

وقت صلاة الظهر 11:50 ص

وقت صلاة العصر 2:38 م

وقت صلاة المغرب 4:58 م

وقت صلاة العشاء 6:20 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:17 ص

وقت صلاة الظهر 11:55 ص

وقت صلاة العصر 2:41 م

وقت صلاة المغرب 4:59 م

وقت صلاة العشاء 6:23 م



مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:07 ص

وقت صلاة الظهر 11:46 ص

وقت صلاة العصر 2:33 م

وقت صلاة المغرب 4:53 م

وقت صلاة العشاء 6:15 م

مواقيت الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:55 ص

وقت صلاة الظهر 11:38 ص

وقت صلاة العصر 2:31 م

وقت صلاة المغرب 4:51 م

وقت صلاة العشاء 6:11 م

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:58 ص

وقت صلاة الظهر 11:44 ص

وقت صلاة العصر 2:42 م

وقت صلاة المغرب 5:03 م

وقت صلاة العشاء 6:21 م

مواقيت الصلاة

وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة هي أول الأعمال التي يُسأل عنها العبد، وأن صلاحها يؤثر على بقية أعماله. وفي الحديث عن أبي هريرة: "إن أول ما يُحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر"،وتؤكد هذه الأحاديث على أن الصلاة ليست مجرد فعل عبادي، بل هي عماد الدين وسبب لصلاح سائر الأعمال، وفي القرآن الكريم، وردت العديد من الآيات التي تؤكد على أهمية الصلاة ووجوب إقامتها، مثل قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ سورة الآية 110، وكذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي سورة طه 14.

وقد ذكرت الصلاة في القرآن الكريم في عدة سور أخرى مثل سورة المؤمنون، وسورة الكوثر، وسورة الأعلى، مما يدل على مكانتها في الدين الإسلامي، فالصلاة في الإسلام ليست مجرد شعائر ظاهرة، بل هي صلة دائمة بين العبد وربه، وقد جعلها الله سبحانه وتعالى وسيلة للتقرب إليه، وجعلها من أسباب الاستقامة في الدين.

اقرأ أيضاً:

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 في القاهرة والمحافظات