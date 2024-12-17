رمضان شهر التقرب إلي الله .. أجمل الأدعية لاستقبال الشهر الفضيل

شهر رمضان المبارك شهر الصيام والقيام، والتوبة والاستغفار، شهر فيه تتجلى عظمة الله، وتتجلى فيه فضائله. شهر فيه يزداد إيمان المؤمنين، وتقوى العلاقة بين العبد وربه، ويجب أن تستقبله بقلوب عامرة بالإيمان، وعزائم راسخة على الطاعة، وبالتالي فإن ترديد أدعية استقبال شهر رمضان 2025 من الأمور التي يحرص عليها عدد كبير من المسلمين، إذ يتقربون إلى الله بالدعاء من أجل أن يبلغهم الشهر الكريم ويعينهم على الصيام والقيام.

شهور قليلة تفصل جموع المسلمين عن استقبال شهر رمضان الكريم، لذلك يقدم لكم الموجز أدعية لأستقبال الشهر الكريم .

أدعية لاستقبال شهر رمضان 2025

دعاء رمضان مستجاب

اللهم اجعل صيامي فيهِ بالشّكر والقبول على ما ترضاه ويرضاهُ الرّسول محكمةً فروعه بالأصول، بحقّ سيّدنا محمدٍ وآله الطّاهرين، والحمد لله ربّ العالمين.

اللهم اجعلني فيه من المستغفرين ،واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين،واجعلني فيه من اوليائك المقربين،برافتك يا ارحم الراحمين .

اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك ،ولا تضربني بسياط نقمتك،و زحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك و اياديك يا منتهى رغبة الراغبين .

دعاء رؤية هلال رمضان عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه

عن طلحة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا رأى الهلال، قال: (اللهم أهله علينا باليُمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله) رواه أحمد والترمذي.

دعاء الصائم قبل الإفطار في رمضان

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك.

اللهم إني اسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ادعية رمضانية ادعية رمضان مستجابة اللهم هذا الشهر الذي أنزلتَ فيه القرآن وانزلت فيه آيات بيّنات من الهدى والفرقان، اللّهم ارزقنا صيامه، وأعنّا على قيامه، واجعل الله فيما تقضي من الأمر المحتوم، وفيما تُفرّق من الأمر الحكيم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يُرَدّ ولا يُبدّل أن تكتبني من عتقاء هذا الشّهر، وأن تكتبني من حُجّاج بيتك الحرام.

اقرأ أيضا : القرعة العادلة تكشف عن أسماء حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية

أفضل الأدعية إحرص على ترديدها.. دعاء الأباء للأبناء في الإمتحانات