اليمين الذي يمنعك من دخول الجنة ... الازهر يكشف التفاصيل

قالت الدكتورة هبة ابراهيم عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن "اليمين الغموس" هو شكل من اشكال الكذب يكون ضمن أكبر الكبائر، وهو اصرار الشخص على الكذب في أخذ حق ليس له، مما ينتج عنه ظلم الآخرين

تعريف اليمين الغموس

واستكملت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى خلال فتوى لها الحديث "ان الغموس كما ذكر عنه في قول النبي صلي الله عليه وسلم هو الكذب الذي يغمس صاحبه في النار كونه يستحل حقوق الاخرين ويصر على ذللك مما ينتج عنه خسارة فادحة في الحياة الدنيا والاخرة

حكم اليمين الغموس

كما اكدت :الكذب الغموس يعني أن الشخص يكذب عمدًا ليأخذ حقًا ليس له، أو ليؤذي غيره في حقوقه، ويجب على هذا الشخص أن يتوب إلى الله توبة صادقة، في الحديث الشريف، نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن من يطعن في حقوق الناس باستخدام اليمين الكاذبة، فإن الله سبحانه وتعالى يحرم عليه الجنة ويدخله النار، وهو وعيد شديد للغاية."

اراء الفقهاء في كيفية التوبة من اليمين الغموس

وقد نبهت الى الاختلاف الفقهي بين الفقهاء في هذه المسألة الا وهي كفارة اليمين الغموس ,اذ قال البعض ان كفارة اليمين الغموس تشمل فقط في الاستغفار والتوبة النصوحة لان هذا النوع من الكذب به اكل لحقوق الناس باستخدام اسم الله جل جلاله وهو يضعه المذنب في وضع خطر وبشدة

وتابعت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى:يجب على من ارتكب هذا الفعل أن يكثر من الاستغفار وأن يعزم على عدم العودة إلى مثل هذه المعاصي مرة أخرى”.

واكدت ان العلماء يضعون التوبة في تلك الاشكال من الكذب فعل واجب على المذنب ولا يجب الاستهانة به وان التوبة النصوح هي المسار الوحيد للبعد عن ما سيجنيه المرء في حال لم يتجه الى التوبة قبل فوات الاوان

كما اوضحت في ختام حديثها :“الكفارة قد تكون مرتبطة بتكفير اليمين إذا كانت تتعلق بحلف كاذب، ولكن في حالة الكذب الغموس، التوبة والندم على ما فعل هو الطريق الوحيد لإصلاح الأمر.”

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