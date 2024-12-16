القرعة العادلة تكشف عن أسماء حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن تقدم ما يزيد على 41 ألف مواطن ومواطنة بطلب حج للجمعيات الأهلية، يلقي مسئولية كبيرة على مجلس أمناء المؤسسة في اختيار أفضل البرامج لهذا العام وبأسعار مناسبة، وخدمات ذات تميز سواء في الفنادق أو الإشراف أو وسائل النقل والشعائر.

وأجريت القرعة الإلكترونية لاختيار 12 ألف حاج، وهي حصة حج الجمعيات الأهلية لهذا الموسم، خصصتها اللجنة العليا للحج برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور / مصطفى مدبولي .

وأوضحت الدكتورة / مايا مرسي وزيرة التضامن الأجتماعي أن القرعة الإلكترونية أجريت اليوم على بوابة الحج الموحدة والتي تشرف عليها وزارة الداخلية وقطاع الشئون الإدارية، والتي تسمح بتسجيل المواطن في جهة واحدة فقط في التقدم سواء لحج الجمعيات الأهلية أو الداخلية أو السياحة، وتجري دون تدخل عنصر بشري نهائيا، وتم اختيار النسبة المخصصة لكل محافظة وفقا لنسبة عدد الطلبات.

وأكدت الدكتورة علي أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارتي التضامن الأجتماعي ووزارة الصحة في توقيع الكشف الطبي علي الحجاج للتأكد من سلامتهم الصحية .

وسيعرض لكم الموجز أسعار برامج الحج .

أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لموسم 2025

- مستوى أول ..«فنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي».

- مستوى ثاني .. «فنادق مصنفة تبعد بمسافة 750 مترًا من الحرم المكي».

- مستوى ثالث.. «فنادق مصنفة تبعد بمسافة 1400 متر من الحرم المكي».

وأشار عبد الموجود إلى أنه تم اعتماد أسعار برامج الحج وفقًا للآتي: المستوى الأول بمبلغ 395 ألف جنيه شامل الوجبات، والمستوى الثاني بمبلغ 268 ألف جنيه شامل الوجبات، أما المستوى الثالث بمبلغ 240 ألف جنيه وشامل الوجبات، مشددا على أن أسعار جميع المستويات لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران .

وأضاف أن رحلة الحج لهذا الموسم ستشهد الاستمرار في توفير الوعظ الديني للحجاج من قبل الوزارة، وذلك بالتنسيق مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية لتقديم خدمة الوعظ والإرشاد للحجاج.

وأضاف عبد الموجود أنه على الحجاج المختارين في القرعة البدء في سداد تكلفة المستوى بداية من غدا الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر في أحد البنوك الحكومية " مصر- الأهلي – القاهرة " أو البريد المصري، وذلك حتي يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر الجاري لاتمام الإجراءات، وفي حالة عدم اتمام الإجراءات سيتم تصعيد البديل من الحجاج الذين تم اختيارهم في القرعة.

وأكد عبد الموجود أنه تم التعاقد مع فنادق ذات المستوى المتميز في كل من مكة والمدينة .

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