مع اقتراب موسم الحج 2025، يتزايد البحث عن طرق الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، وتعد هذه القرعة فرصة ذهبية للراغبين في أداء فريضة الحج بتكاليف مناسبة وخدمات متميزة، حيث يتم تنظيمها تحت إشراف الجمعيات الأهلية المعتمدة من الوزارة.

كشف أسماء الفائزين في حج الجمعيات الأهلية 2025

وفي هذا الإطار، يوضح الموجز في هذا التقرير خطوات الاستعلام عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2025 باستخدام الرقم القومي عبر بوابة الحج المصرية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2025

يمكن للمواطنين الراغبين في معرفة نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية لعام 1446-2025 اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى بوابة الحج المصرية عبر الرابط الرسمي.



2. اختيار خدمة "استعلام عن نتيجة قرعة الحج 2025".



3. إدخال الرقم القومي ورقم المصنع (الموجود أسفل صورة بطاقة الرقم القومي).



4. كتابة رمز التحقق الظاهر على الشاشة.



5. الضغط على زر "بحث" لعرض النتيجة وحالة الطلب.

موسم الحج

يتم الإعلان عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الاهلية، بعد إجراء القرعة الإلكترونية، والتي تضمن العدالة بين جميع المتقدمين، وكما يمكن الحصول على النتيجة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي أو بوابة الحج المصرية.

أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن أسعار حج الجمعيات الأهلية لعام 2025، والتي تبلغ 240 ألف جنيه مصري، وتشمل هذه التكاليف جميع الخدمات المقدمة للحجاج، بما في ذلك الإقامة والنقل والرعاية الصحية، ما يجعلها من الخيارات المميزة للراغبين في أداء مناسك الحج.

طرق سداد تكاليف حج الجمعيات الأهلية 2025

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين العديد من الطرق لسداد تكاليف حج الجمعيات الأهلية، وهي كالتالي:

عبر جميع فروع بنوك "القاهرة - الأهلي - مصر" في كافة المحافظات.

من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بالدفع على حساب مصاريف حج الجمعيات الأهلية.



قرعة إلكترونية لضمان الشفافية

تُجرى قرعة حج الجمعيات الأهلية إلكترونيًا تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، ما يضمن تحقيق الشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين، وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الوزارة بتقديم خدمات متكاملة للراغبين في أداء فريضة الحج بأعلى مستوى من الجودة.

ويمكن متابعة جميع المستجدات المتعلقة بقرعة حج الجمعيات الأهلية 2025 عبر بوابة الحج المصرية أو موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

للاستعلام عن النتيجة فور ظهورها، قم بزيارة بوابة الحج المصرية واستخدم الرقم القومي للحصول على جميع المعلومات المتعلقة بحالة طلبك.

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