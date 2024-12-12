وزيرة التضامن تشارك في تجهيز 1000 عروس ضمن مبادرة فرحة ولادنا

شهدت الدكتورة مايا مرسي احتفالية كبرى، وشاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في احتفالية تهدف إلى تجهيز 1000 عروس من فتيات محافظة الجيزة من محدودي الدخل، أقيمت الاحتفالية تحت مظلة مبادرة "فرحة ولادنا" بصالة الدكتور حسن مصطفى المغطاة في مدينة السادس من أكتوبر، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، ويكشف الموجز تفاصيل الاحتفالية.

حضور رسمي وشخصيات عامة بارزة

شهدت الاحتفالية حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بالإضافة إلى قيادات حزب مستقبل وطن، مثل النائب أحمد عبد الجواد، والنائب عبد الهادي القصبي، والنائب حسام الخولي، والنائب علاء عابد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

أفلام تسجيلية وشهادات شكر من الفتيات

تم خلال الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الدولة المصرية والمبادرات المجتمعية التي نفذها حزب مستقبل وطن تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، كما تم عرض فيلم بعنوان "رسالة من بنات مصر"، حيث قدمت الفتيات الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه المستمر وتمكينهن عبر مبادرة "فرحة ولادنا".

تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي

أعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الذي يساهم في إدخال البهجة والسرور على قلوب 1000 فتاة مصرية، وأكدت على أهمية المبادرات التي تدعم محدودي الدخل وتساهم في تمكينهم اقتصاديًا.

شكر للرئيس

وجهت وزيرة التضامن خالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية لدعمه الكبير وتوجيهاته بمد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجًا، كما أشادت بالدور الاجتماعي الذي يقوم به حزب مستقبل وطن من خلال هذه المبادرات الخدمية.

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