بعد إضافة 50 ألف أسرة.. خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2024

الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2024 أصبحت واحدة من أهم الكلمات التي تصدرت محركات البحث في الساعات الأخيرة، بالتزامن مع الإعلان عن إجراءات جديدة تهم الأسر الأكثر احتياجًا والتي تنطبق عليها التقديم على معاش تكافل وكرامة.

وفي وقت سابق، كشفت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن والشؤون الاجتماعية، عن قبول أكثر من 50 ألف أسرة جديدة في برنامج تكافل وكرامة 2024، ولهذا يستعرض الموجز في السطور التالية خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2024.

قبول أسماء جديدة في تكافل وكرامة 2024

وكانت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أعلنت عن إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» بداية من شهر سبتمبر الحالى، وذلك وفقا لقاعدة البيانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدى « تكافل وكرامة» على مستوى المحافظات.

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت إضافة 123 ألف أسرة جديدة للحصول على معاش تكافل وكرامة خلال يوليو وأغسطس الماضيين، لافتة إلى أنها ستواصل خطتها من أجل إدخال كل الأسر الباقية فى قوائم الانتظار خلال الفترة المقبلة، مع دراسة الأسر التى خرجت من نطاق استهداف البرنامج سواء بالحصول على فرصة للتمكين الاقتصادى أو تغير مصادر الدخل

الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2024

ومن أجل الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2024 يمكنك إتباع الخطوات التالية:

في البداية عليك زيارة الرابط الإلكتروني لبوابة التضامن الاجتماعي من هنــــا.

قم بتدوين الرقم القومي الخاص بالشخص المتقدم على المعاش.

انقر على زر البحث.

في لحظات، ستظهر النتيجة في الحال مع معرفة حالة القبول أو الرفض.

بالنسبة في حالة الرفض يتم توضيح الأسباب التي من خلالها تم رفضك في البرنامج بشكل رسمي، ويمكنك تعديلها والتقديم مره أخرى.

شروط الحصول على معاشات تكافل وكرامة

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يقين في داخل الأراضي المصرية بشكل دائم

عدم وجود أي مصدر دخل شهري ثابت للمتقدم.

ألا يكون مؤمنًا على المتقدم، وألا يكون لديه حيازة أرض.

عدم الانتفاع من إحدى البرامج التنموية الأخرى التي تطرحها الدولة باستمرار.

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