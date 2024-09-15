بعد إضافة 50 ألف أسرة جديدة.. اعرف قيمة معاش تكافل وكرامة ومواعيد وأماكن الصرف

تتزايد عمليات البحث عبر جوجل عن قيمة معاش تكافل وكرامة ومواعيد وأماكن الصرف، بعدما أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إضافة 50 ألف أسرة جديدة إلى برنامج تكافل وكرامة بداية من شهر أغسطس الماضي، وتأتي هذه الإضافة وفقًا لقاعدة البيانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدي على مستوى محافظات الجمهورية، ما يساهم في زيادة عدد المستفيدين من البرنامج، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة سبتمبر 2024

أوضحت الدكتورة مرسي أن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2024 سيبدأ من يوم الأحد 15 سبتمبر، حيث يشمل هذا الصرف جميع المستفيدين، بما في ذلك حاملي بطاقات "ميزة"، والذين سيتمكنون من استلام معاشاتهم في الوقت المحدد دون تأخير.

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2024

جاءت قيمة المعاشات في برنامج تكافل وكرامة بعد الزيادة الأخيرة لعام 2024 كالتالي:

الأسرة: 826.56 جنيه.

المسنين وذوو الإعاقة: 743.91 جنيه.

الأيتام: 578.59 جنيه.

التسجيل في برنامج تكافل وكرامة 2024

للتسجيل في البرنامج، يجب على المتقدمين زيارة أقرب وحدة اجتماعية وتقديم المستندات التالية:

صورة البطاقة الشخصية.

شهادة قومسيون طبي رسمية.

صور شهادات الميلاد.

وثائق الطلاق أو الزواج (إن وجدت).

يتطلب التسجيل أيضًا تلبية بعض الشروط، مثل:

ألا يتجاوز الدخل التأميني 400 جنيه.

عدم الاستفادة من معاش تأميني آخر.

بعض الشروط الخاصة بالأيتام والأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم.

استعلام وشكاوى برنامج تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي:

الاستعلام: يتم كتابة الرقم القومي في خانة الاستعلام.

الشكاوى: يمكن تقديم الشكاوى أو التظلمات من خلال: الخط الساخن: 19680. البريد الإلكتروني: [email protected].



إضافة أسر جديدة في برنامج تكافل وكرامة

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تواصل العمل على خطة طموحة تهدف إلى إنهاء قوائم الانتظار في برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة". وقد تم بالفعل إضافة 73 ألف أسرة جديدة سابقًا، مما يعكس الدعم المستمر من القيادة السياسية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية في مصر.

استعلام عن قبض الشؤون الاجتماعية بالرقم القومي 2024.. معاش تكافل وكرامة

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