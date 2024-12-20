مستجاب الدعوات.. أفضل الأدعية في يوم الجمعة

يبحث المسلمين في كل مكان عن أفضل الأدعية ليدعون بها لـ يوم الجمعة حيث يعد أفضل يوم في الدين الإسلامي، ويعد هذا اليوم عيدًا أسبوعيًا يجتمع فيه المسلمون لأداء صلاة الجمعة والاستماع إلى خطبة الإمام والدعاء والتقرب إلى الله عز وجل.

ويعتبر يوم الجمعة يومًا طيبًا مباركًا وفرصة جيدة للتقرب من الله والتوبة والدعاء والاستغفار من الذنوب.

وخلال السطور التالية يستعرض لكم الموجز أفضل الأدعية ليوم الجمعة المبارك.



أفضل الأدعية في يوم الجمعة

ومن أفضل أدعية يوم الجمعة الآتي:

-ربنا آتِنا في الدُنيا حسنةً وفي الآخرةِ حسنةً وقِنا

عذاب النار

-لا إله إلاّ انت سُبحانك إني كنتُ من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين

-اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك

- اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

أفضل الأدعية في يوم الجمعة

‏ -اللهم فرحةً تزيل الهُموم وتُبكي العيون وتمحي ما مضى من غُموم الحياة.

-اللّهم ألهمنا ابتسامةً لا تغيب وصبراً لا ينفذ وروحاً بك متعلقةً وحمداً لك لا ينقطِع

-اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته.

-اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعها أولها وآخرها، وعلانيتها وسرها يا رب العالمين.

-اللهم أصلح حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأزل عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن، وارزقها الأمن والأمان، والسلامة والإيمان.

- اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار وفتنتها وعذاب القبر وفتنته، ونعوذ بك من فتنة المسيخ الدجال.

- يا رب نعوذ بك من شرور أسماعنا وأبصارنا ولساننا وقلوبنا.

- اللهم إنا نسألك الخير كله العاجل منه والآجل ما كنا نعلم منه وما جهلنا ونعوذ بك من الشر العاجل منه والآجل ما علمنا وما جهلنا يا رب نسألكخير ما سأل نبينا محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه.

- اللهم ارزقنا الجنة وما يقربنا منها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا منها من قول وعمل، يا رب استر عيوبنا وطهر ذنوبنا واغفر لناواشفي مرضانا واشرح صدورنا وارحم موتانا.

- اللهم اغفر إسرافنا في أمرنا تغمدنا برحمتك يا كريم.

أفضل الأدعية في يوم الجمعة

-يا رب يا خالق السماوات والأرض اقضي لنا حوائجنا فلا يعجزك شيء بالأرض ولا في السماء، وندعوك أن تبارك لنا يا رحمن في النعم.

- اللهم فارحم ضعفي وعجزي، واسترني وعافنى فى بدني، واغفر ذنبي وأجرني من عذابك يوم القيامة.

- اللهم واخصصني من كرمك بجزيل قسمك واعوذ بعفوك من عقوبتك واغفر لي الذنب الذي يحبس عليا الخلق ويضيق عليا الرزق , حتى اقوم بصالح رضاك وانعم بجزيل عطائك , واسعد بسابغ نعمائك , فقد لذت بحرمك وتعرضت لكرمك , واستعذت بعفوك من عقوبتك , وبحلمك من غضبك , فجد بماسألتك وانل ما التمست منك.

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