الأوراق المطلوبة للتسجيل في استمارة الشهادة الإعدادية 2025.. "ألحق سجل"

استمارة الشهادة الإعدادية 2025.. تعد استمارة الشهادة الإعدادية من الوثائق الأساسية التي يجب على الطلاب تقديمها للتسجيل في امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025، حيث أن عدم إتمام هذه الخطوة قد يمنعهم من التقدم للامتحانات، ولذلك، من الضروري أن يلتزم الطلاب بتقديم جميع الأوراق المطلوبة في الوقت المحدد وبشكل دقيق، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



الأوراق المطلوبة للتسجيل في استمارة الشهادة الإعدادية 2025

حيث يجب على الطلاب تجهيز مجموعة من الأوراق الضرورية وفقًا لتعليمات المدارس الإعدادية، والتي تشمل:

- احضار أصل وصورة من وصل تسديد المصروفات الدراسية لعام 2024/2025، حيث يعتبر دفع المصروفات شرطًا أساسيًا للتسجيل في الامتحانات.

- احضار 8 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء، مع كتابة اسم الطالب ورقم الطالب القومي المدون في شهادة ميلاده، لتوثيق الاستمارة وربطها بالطالب رسميًا.

- كما يشترط تقديم صورتان من شهادة ميلاد الطالب لإثبات تاريخ الميلاد وتوثيق الهوية الشخصية، ويجب أن تكون الصور واضحة وسليمة.

الشهادة الإعدادية

- تقديم طابع دعم مشروعات فئة عشر جنيهات، الذي يُستخدم لتوثيق المستندات ضمن الإجراءات الحكومية.

- كما يشترط للتسجيل الأوراق المطلوبة للتسجيل في استمارة الشهادة الإعدادية احضار صورة من بطاقة ولي الأمر لضمان توثيق البيانات الخاصة بالولي القانوني.

- احضار حافظة أوراق بلاستيك لتنظيم الأوراق وحمايتها خلال فترة التقديم.

- تقديم أصل وصورة من شهادة الميلاد لضمان تطابق المعلومات في المستندات الرسمية.

- كما يشترط ايضا تقديم أصل استمارة التقدم للامتحانات وصورة منها، التي يتم تعبئتها عبر الموقع الإلكتروني.

- طباعة استمارة التقديم بعد ملء البيانات عبر الموقع الرسمي للوزارة، مع التوقيع على التفاصيل المدخلة.

- إتمام هذه الخطوات بدقة يساهم في تسهيل عملية التقديم للامتحانات، ويضمن للطلاب فرصة التقدم بشكل سلس ومنظم.

خطوات التسجيل في استمارة الشهادة الإعدادية 2025

بمجرد تجهيز الأوراق المطلوبة للتسجيل في استمارة الشهادة الإعدادية يجب على الطلاب اتباع خطوات التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وإليك الخطوات:

اولا: يجب زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم أضغط هنا.

ثانيا: بعد ذلك على الطالب تعبئة البيانات الشخصية للطالب في الاستمارة الإلكترونية.

ثالثا: تحميل الأوراق المطلوبة مثل الصور الشخصية وشهادة الميلاد.

رابعا: واخيرا تقديم الاستمارة إلكترونيًا ثم طباعة النسخة النهائية منها.

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