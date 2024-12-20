مفاجأة للمصريين.. فرنسا تسمح بالسفر دون شروط (تفاصيل كاملة)

تعد فرنسا واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شهرة وجذبًا للمسافرين من جميع أنحاء العالم، وتجمع فرنسا بين تاريخ عريق، ثقافة متنوعة، ومناظر طبيعية ساحرة، مما يجعلها وجهة مثالية للزيارة،

تشمل أبرز معالمها برج إيفل في باريس، القرى الجميلة في الريف الفرنسي، متحف اللوفر الذي يضم لوحة الموناليزا للفنان ليوناردو دافنشي، ومتحف أورسيه، ويستعرض الموجز تفاصيل التأشيرة.

أنواع التأشيرات للسفر إلى فرنسا

إذا كنت تخطط للسفر إلى فرنسا، ستحتاج إلى تحديد هدفك من الرحلة لاختيار التأشيرة المناسبة، ومن أنواع التأشيرات للسفر إلى فرنسا الىتي:

تأشيرة سياحية

تأشيرة عمل

تأشيرة عبور

تأشيرة طبية للعلاج

الوثائق المطلوبة للحصول على تأشيرة فرنسا

للحصول على التأشيرة، يجب تجهيز الوثائق التالية وترجمتها إلى الإنجليزية، الفرنسية، أو الإسبانية ومن الوثائق المطلوبة للحصول على تأشيرة فرنسا الآتي:

1. استمارة طلب التأشيرة: تعبئتها وتوقيعها بالكامل.

2. صورتان حديثتان بخلفية بيضاء لا يتجاوز عمرهما 6 أشهر.

3. جواز السفررصالح لمدة 3 أشهر على الأقل بعد العودة، مع صفحتين فارغتين، وصادر منذ أقل من 10 سنوات.

4. تذاكر الطيران ذهابًا وإيابًا، وحجز فندقي أو إثبات إقامة.

5. كشف حساب بنكي عن آخر 6 أشهر مطبوع قبل أسبوع من التقديم.

6. خطة الرحلة توضح خط سير الرحلة وأسباب الزيارة.

7. التأمين الصحي للسفر يغطي كافة دول الشنجن بمبلغ 300,000 يورو.

8. خطاب توظيف يحتوي على بيانات العمل، أسباب السفر، ومفردات المرتب.

تكلفة تأشيرة فرنسا من مصر

تبلغ تكلفة تأشيرة الشنجن 80 يورو، مع إمكانية إعفاء الأطفال تحت سن 6 سنوات وبعض الطلاب، إذا تم رفض الطلب، لا يمكن استرداد المبلغ.

دعوة لاستكشاف فرنسا

مع تسهيلات السفر الجديدة، يمكن للمصريين الآن الاستمتاع بمعالم فرنسا الشهيرة وتجربة ثقافتها الغنية، مع التأكد من استيفاء الشروط والوثائق المطلوبة للحصول على التأشيرة.

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