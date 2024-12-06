القنصلية المصرية في جدة تنهي أزمة 102 مواطن عالق في المدينة المنورة

نجحت القنصلية العامة المصرية في جدة في إنهاء أزمة 102 مواطن مصري كانوا عالقين أمام إدارة الوافدين في المدينة المنورة بعد انتهاء صلاحية تأشيرة المرور التي دخلوا بها الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة، حيث تطلب حل المشكلة جهودا مكثفة بذلتها القنصلية بالتنسيق مع سلطات الجوازات السعودية لتيسير عودة المواطنين إلى أرض الوطن، بعد تأخر سفرهم لما يقرب من 24 ساعة، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

جهود مكثفة لإنهاء الأزمة

جاءت جهود قنصلية جدة في إطار توجيهات وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الذي أكد على ضرورة تذليل العقبات التي تواجه المصريين في الخارج، سواء المقيمين أو الزائرين.

وثمنت وزارة الخارجية التعاون المثمر بين القنصلية المصرية وسلطات الجوازات السعودية، والذي ساهم في تسهيل إجراءات السفر للمواطنين وإنهاء موقفهم القانوني.

تنبيهات للمسافرين بشأن تأشيرة المرور

بمناسبة هذا الحدث، وجهت وزارة الخارجية نداءً هامًا لجميع المواطنين المصريين الراغبين في السفر إلى السعودية باستخدام تأشيرة مرور ترانزيت، بضرورة الالتزام بما يلي:

التحقق من صلاحية التأشيرة ومدتها داخل الأراضي السعودية.

تنسيق مواعيد السفر بدقة لتجنب مخالفة القوانين أو فقدان قيمة التذاكر.

الالتزام الكامل بالأنظمة السعودية لتجنب العقوبات القانونية والإدارية.

تحذيرات من السلطات السعودية

أكدت الوزارة أن الالتزام بمواعيد الحجز وصلاحية التأشيرة مسؤولية شخصية على المسافر، سواء تم الحجز بمعرفته الشخصية أو عبر مكاتب السفر، كما نوهت السلطات السعودية إلى العقوبات المترتبة على مخالفة أنظمة التأشيرات:

تأشيرات الحج والعمرة: منع دخول المملكة لمدة عشر سنوات.

تأشيرات الزيارة والمرور: منع دخول المملكة لمدة ثلاث سنوات.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين إلى اتباع الإرشادات لضمان تجربة سفر آمنة ومريحة، مع تجنب التعرض لأي مخالفات أو عقبات قانونية.

وكانت قد حذرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة من تزايد إعلانات مسابقات الحج والعمرة غير الملتزمة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وأكدت الغرفة أن بعض الشركات السياحية والكيانات غير المشروعة تستخدم هذه الإعلانات بشكل يخالف القانون ويؤثر سلبًا على قطاع السياحة.

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