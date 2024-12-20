بعد تجاهلها حورية فرغلي ورفض تقبيلها.. ناهد السباعي ترد على المنتقدين

أثارت الفنانة ناهد السباعي، جدل كبير في الساعات الماضية بعد ظهورها في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير الذي تم انطلاقه منذ أيام في دا الأوبرا المصرية تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

توجهت موجة من الانتقادات للفنانة ناهد السباعي بسبب انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوحي تجاهل ناهد للفنانة حورية فرغلي.

في إطار ذلك، يرصد الموجز القصة كاملة بعد انتقاد ناهد السباعي وكشف ملابسات الموقف خلال السطور التالية.



ناهد السباعي ترد على الانتقادات الموجهة لها

ونشرت ناهد السباعي، فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أوضحت فيه أن الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل واسع تم تصويره بشكل غير مكتمل ولا يظهر الحقيقة الكاملة.

أكدت ناهد السباعي أنها سلمت على حورية فرغلي ورحبت بها، لكن الفيديو لم يوضح ذلك، مما تسبب في سوء فهم كبير بين الجمهور وتوجيه الانتقادات لها بشكل كبير.

وقالت ناهد: "بالنسبة للموضوع اللي حصل، أنا ما سلمتش لأنها كانت وسط مقابلة والكاميرا شغالة وما حبتش أقاطعها، كان رد فعل تلقائي عشان كده قررت أكتب رد عام عشان الكل يفهم الموقف بعدين إحنا سلمنا على بعض على المسرح".

ناهد السباعي

ناهد السباعي توضح موقفها وكشف كافة الملابسات

لم تتوقف ناهد السباعي عند توضيح موقفها مع حورية فرغلي، بل عبرت عن تفهمها لحجم الانتقادات وردود الفعل، قائلة: "الموضوع كبر أوي، لكن أنا فاهمة تأثير أفعالي وعايزة أوضح الوضع المنتشر حاليا أنا بحترم كل زملائي في الصناعة وعمري ما هتسبب في أي إساءة عمدا أنا فقط متفاجئة من حجم ردود الأفعال الناتجة عن سوء فهم بسيط".

كما أشارت ناهد السباعي، أنها تدرك جيداً أن لكل فعل رد فعل، لذلك قررت أن توضح الحقيقة كاملة احتراماً للجمهور ولجميع زملائها في الوسط الفني، كما أوضحت احترامها وحبها الشديد للفنانة حورية فرغلي.

ناهد السباعي

القصة الكاملة وراء الفيديو المنتشر



الفيديو الذي أثار الجدل التُقط خلال افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، حيث ظهرت ناهد السباعي وهي تمر بجانب حورية فرغلي دون أن تسلم عليها.

هذا المشهد تم تفسيره من قبل البعض على أنه تجاهل أو تصرف مقصود، مما دفع ناهد السباعي لتوضيح الحقيقة كاملة وتصحيح هذا الانطباع الخاطئ الذي اتخذ عنها.

وأضافت ناهد السباعي أنها حرصت على عدم مقاطعة حورية فرغلي أثناء مقابلتها الإعلامية، مؤكدة أن تصرفها كان عفوياً وغير مقصود بتجاهل أحد.

وأوضحت أنها بعد انتهاء حورية من اللقاء قامت بالسلام عليها أثناء وجودهما على المسرح.



رسالة ناهد السباعي للجمهور



في نهاية حديثها، أكدت ناهد السباعي أنها تحترم جميع زملائها في الوسط الفني وأنها دائماً تسعى للحفاظ على علاقاتها المهنية والشخصية بعيداً عن أي خلافات أو مشكلات.

وأضافت: "أتمنى من الجمهور أن يتحرى الدقة قبل الحكم على الأمور، وأنا دائماً هنا لتوضيح أي لبس قد يحدث".

ناهد السباعي وحرية فرغلي

ردود فعل الجمهور حول ناهد السباعي



انقسم جمهور ناهد السباعي إلى فئتين بعد انتشار الفيدية، الأولى أعربوا عن استيائهم من تصرف ناهد السباعي في الفيديو وموقفها من حورية، بينما دافع آخرون عن ناهد مؤكدين أن الموقف قد يكون قد غير مقصود واساء فهمه.

أخر أعمال ناهد السباعي

شاركت الفنانة ناهد السباعي مؤخرا في مسلسل "نقطة سودة"، الذي يشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم أحمد مجدي، أحمد فهمي، نضال الشافعي، وفاء عامر، وأحمد بدير والعمل من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.



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