رابط الاستعلام عن حالة طلب الإسكان الاجتماعي 2025 وخطوات التقديم

يبحث العديد من المواطنين عن رابط الاستعلام عن حالة طلب الإسكان الاجتماعي لعام 2025، بالتزامن مع بدء حجز وحدات الإسكان المختلفة مثل شقق "دار مصر" و"سكن مصر" و"جنة مصر"، في هذا التقرير، نستعرض الخطوات اللازمة للاستعلام عن حالة الطلب عبر الموقع الإلكتروني وخدمة العملاء، بالإضافة إلى شروط التقديم للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي.

وتبين الموجز فيما يلي خطوات الاستعلام عن حالة طلب الإسكان الاجتماعي 2025

خطوات الاستعلام عن حالة طلب الإسكان الاجتماعي 2025

يمكن للمواطنين الاستعلام بسهولة عن حالة طلبهم عبر اتباع الخطوات التالية:

1. زيارة الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال الرابط المخصص.



2. النقر على خيار «استعلام عن حالة الطلب».



3. إدخال الرقم القومي لصاحب الطلب.



4. كتابة كلمة المرور الخاصة بالمستخدم.



5. النقر على زر «استعلام».



6. ستظهر نتيجة حالة الطلب، والتي قد تكون: «مقبول»، «مرفوض»، أو «قيد الدراسة».

الإسكان الاجتماعى

الاستعلام عن حالة الطلب عبر خدمة العملاء

إذا لم يتمكن المواطن من استخدام الموقع الإلكتروني، يمكنه الاستعلام عن حالة طلبه عبر خدمة العملاء من خلال:

الاتصال بالخط الساخن: الأرقام 118 أو 5777 عبر الهاتف المحمول.

التواصل عبر الهاتف الأرضي: من خلال الرقم 090071117.



هذه الخدمة تتيح للمواطنين متابعة طلباتهم بشكل سريع وسهل، خاصة عند مواجهة أي مشكلات تقنية أثناء الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني.

شروط التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي

للحصول على وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، يجب استيفاء الشروط التالية:

1. الجنسية المصرية: يجب أن يكون المتقدم مواطناً مصرياً.



2. السن القانوني: ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.



3. عدم امتلاك عقار سابق: لا يحق للمتقدم أن يمتلك وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية.



4. الرقم القومي: تقديم بطاقة الرقم القومي السارية.



5. الحد الأقصى للدخل: ألا يتجاوز الدخل الشهري 6000 جنيه للفرد و8000 جنيه للأسرة، وألا يقل عن 2500 جنيه.



6. إجراء البحث الاجتماعي: للتحقق من صحة البيانات المقدمة.



7. استعلام سبق الاستفادة: للتأكد من عدم حصول المتقدم على دعم سكني سابق من الدولة.

أهمية الاستعلام عن حالة الطلب

يُعد الاستعلام عن حالة الطلب خطوة أساسية للتأكد من استيفاء الشروط والموافقة على الحصول على الوحدة السكنية المطلوبة، وكما يتيح للمواطنين معرفة وضع طلباتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا تطلب الأمر.

لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أو التواصل مع خدمة العملاء للاستفسارات المباشرة.

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