الإسكان: 350 ألف مواطن سددوا جدية الحجز في مبادرة سكن لكل المصريين

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً دورياً لمتابعة تنفيذ وحدات مبادرة "سكن لكل المصريين" بمختلف شرائحها، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، ويستعرض الموجز تفاصيل الاجتماع



تم خلال الاجتماع استعراض موقف تنفيذ الوحدات في عدة مدن جديدة مثل الخانكة بمحافظة القليوبية، وبرج العرب الجديدة، وأسيوط الجديدة، وكفر الشيخ، ومدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى مشروعات "جنة" و"سكن مصر".

توجيهات الوزير بشأن تسليم الوحدات

وجه الوزير بسرعة تسليم الوحدات المكتملة والمرافق الخاصة بها، وتوفير الخدمات الضرورية بالمواقع، مع تكثيف العمالة والمعدات للانتهاء من المشروعات، كما شدد على سحب الأعمال من الشركات المتقاعسة وإسنادها إلى شركات جادة، تماشياً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تنفيذ المشروعات التي تمس حياة المواطنين.

متابعة التأخيرات ومقترحات الحلول

ناقش الاجتماع تقارير الزيارات الميدانية للمواقع المتأخرة في التنفيذ، والإجراءات اللازمة لتدارك هذه التأخيرات، كما كلف الوزير رؤساء أجهزة المدن بوضع جدول زمني محدد لإنهاء الوحدات، مع متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماعات السابقة.

موقف الإعلان الخامس لمبادرة "سكن لكل المصريين"

استعرضت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف الإعلان الخامس للمبادرة، حيث تم بيع 670 ألف كراسة شروط، واستقبال 350 ألف مقدم جدية حجز، وتسجيل حوالي 200 ألف طلب إلكتروني، مع الإشارة إلى وجود وحدات جاهزة للاستلام الفوري بالمحافظات.

خطة قومية لتوفير السكن

أكد وزير الإسكان في ختام الاجتماع أن توفير المسكن الملائم للمواطنين هو جزء من خطة قومية تتبناها الدولة المصرية، مشدداً على أهمية سرعة تنفيذ المشروعات الحالية والبدء في المشروعات الجديدة، مع الالتزام بمعايير الجودة وعدم التهاون في التنفيذ.

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