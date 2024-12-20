آخر موعد لحجز شقق سكن لكل المصريين 5 لعام 2024.. اخر فرصة

شقق الإسكان الاجتماعى..تواصل وزارة الإسكان دعم المواطنين عبر المرحلة الخامسة من مشروع "سكن لكل المصريين"، الذي يهدف إلى توفير وحدات سكنية ميسرة للفئات الأكثر احتياجًا، ومع قرب انتهاء فترة التقديم، يبحث العديد من المواطنين عن التفاصيل النهائية للحصول على هذه الوحدات.

تمديد موعد شراء كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي

أعلنت وزارة الإسكان عن تمديد فترة شراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز لمشروع "سكن لكل المصريين 5"، ليكون الموعد النهائي يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، بدلاً من الموعد السابق في 24 ديسمبر، ويأتي هذا القرار لتعويض فترة التوقف المؤقت ومنح فرصة إضافية للمواطنين للاستفادة من المبادرة.

يمكن شراء كراسات الشروط من مكاتب البريد المميزة في المحافظات المدرجة ضمن الطرح. يبلغ سعر كراسة الشروط 300 جنيه، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية بقيمة 355 جنيهًا، ويتم السداد من خلال مكاتب البريد المميكنة.

خطوات التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

للتقديم على الوحدات السكنية ضمن المشروع، يجب اتباع الخطوات التالية:

1- زيارة الموقع الرسمي المخصص للتقديم.



2- إدخال البيانات الشخصية، مع إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.



3- اختيار الدور المناسب للسكن.



4- الضغط على خيار "أرغب في التقديم"، ثم ملء البيانات المطلوبة.

تفاصيل أقساط شقق سكن لكل المصريين 5

طرحت وزارة الإسكان وحدات سكنية بأسعار متفاوتة، وفقًا لمساحتها وموقعها:

الوحدات بسعر 542 ألف جنيه (75 مترًا):

المحافظات المتاحة:

الجيزة (حدائق أكتوبر)

المنوفية (السادات)

المنيا (المنيا الجديدة)



قيمة الأقساط ربع السنوية:

العام الأول: 5 آلاف جنيه لكل دفعة.

العام الثاني: 6 آلاف جنيه لكل دفعة.

العام الثالث: 7 آلاف جنيه لكل دفعة.



الدفعة المقدمة: حد أدنى 20 ألف جنيه عند التعاقد.



الوحدات بسعر 650 ألف جنيه (90 مترًا):

المحافظات المتاحة:

القاهرة (حدائق العاصمة، 15 مايو)

الجيزة (حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة)

الشرقية (العاشر من رمضان)

أسوان (أسوان الجديدة)



قيمة الأقساط ربع السنوية:

العام الأول: 7 آلاف جنيه لكل دفعة.

العام الثاني: 8 آلاف جنيه لكل دفعة.

العام الثالث: 9 آلاف جنيه لكل دفعة.



الدفعة المقدمة: حد أدنى 20% من إجمالي السعر عند التعاقد.



الوحدات بسعر 700 ألف جنيه (90 مترًا):

المحافظة المتاحة:

الإسكندرية (برج العرب الجديدة)



قيمة الأقساط ربع السنوية:

العام الأول: 7 آلاف جنيه لكل دفعة.

العام الثاني: 8 آلاف جنيه لكل دفعة.

العام الثالث: 9 آلاف جنيه لكل دفعة.



الدفعة المقدمة: حد أدنى 20% من إجمالي السعر عند التعاقد.



التنمية العمرانية المستدامة.

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