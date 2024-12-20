خطوات انشاء حساب على موقع وزارة الإسكان الاجتماعي.. اعرف التفاصيل

خطوات انشاء حساب على موقع وزارة الإسكان الاجتماعي.. كلمات بحثية تصدرت محرك جوجل خلال الساعات القللة الماضية، تزامنًا مع طرح وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجديدة ورغبة الكثيرين في التقدم للحجز.

وفي هذا الصدد، يريد الكثيرون التعرف على خطوات انشاء حساب على موقع وزارة الإسكان الاجتماعي، من أجل حجز وحدة سكنية ضمن شقق الإسكان الاجتماعي 2024.

الموجز ينقل بالتفاصيل خطوات انشاء حساب على موقع وزارة الإسكان الاجتماعي عبر التقرير التالي.

خطوات انشاء حساب على موقع وزارة الإسكان الاجتماعي

للحصول على إحدى وحدات الإسكان الاجتماعي، وضعت الوزارة مجموعة من الشروط التي تشمل التسجيل عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي. من الضروري اتباع الخطوات المحددة لإنشاء حساب وتسجيل الدخول لضمان اكتمال عملية التقديم.

خطوات إنشاء حساب على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الخطوات اللازمة لإنشاء حساب على الموقع الرسمي لإتمام عملية الحجز، والتي جاءت كالتالي:

1. قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر الرابط الخاص بالتسجيل.

2. بمجرد تصفح الموقع والوصول إلى أسفل الصفحة، اختر "تقديم طلب وحدة سكنية".

3.قم بإدخال اسمك كما هو مدون في بطاقة الرقم القومي باللغة العربية.

4. أدخل رقم البطاقة الشخصية.

5. أدخل رقم الهاتف المحمول الخاص بك.

6. إنشاء كلمة المرور

7. إدخال المعلومات الاجتماعية والشخصية

8. اختر النوع (ذكر/أنثى).

9. حدد الحالة الاجتماعية (أعزب، متزوج، مطلق، أرمل).

10. ضع علامة صح في مربع الموافقة على الشروط والأحكام، ثم اضغط على زر "تسجيل".

الاسكان الاجتماعي

مزايا شقق الإسكان الاجتماعي

تتميز وحدات الإسكان الاجتماعي بأنها مدعومة من الدولة لتناسب احتياجات الفئات المستهدفة وتشمل المزايا

أسعار تنافسية.

تسهيلات في السداد عبر أنظمة تمويل عقاري مدعومة.

تصميمات حديثة ومرافق متكاملة.

موعد طرح الوحدات السكنية الجديدة

أكدت وزارة الإسكان أن التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024 سيبدأ في نوفمبر المقبل، وينصح المواطنين بمتابعة الموقع الرسمي للصندوق لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالطرح الجديد وشروط الحجز.

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