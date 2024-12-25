آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025.. تفاصيل

شقق الإسكان الاجتماعي.. قررت وزارة الإسكان مد فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدم جدية الحجز للمواطنين الراغبين في حجز وحدات سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5".

اخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

يتساءل الكثير من الناس عبر محركات البحث عن آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي، والذي من المقرر أن يكون الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024، بدلاً من الموعد السابق 24 ديسمبر 2024، لتعويض فترة التوقف المؤقت.

كيفية الحصول على كراسات الشروط

يمكن للمواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية الحصول على كراسات الشروط من مكاتب البريد المميزة المنتشرة في المحافظات التي تشملها المبادرة, ويبلغ عددها نحو 400 مكتب.

شقق الإسكان الاجتماعي

وتبلغ سعر كراسة الشروط نحو 300 جنيه، مع سداد المصروفات الإدارية التي تقدر بـ355 جنيهًا، وذلك من مكاتب البريد المميكن في المدن المطروحة بها الوحدات السكنية.

رابط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، يمكن الدخول عبر الرابط المخصص للتقديم من خلال هذا الرابط:

حجز شقق الإسكان الاجتماعي

خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وتستعرض جريدة “الموجز” خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024:

الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للتقديم “اضغط هنا”. إدخال البيانات الشخصية مع صورة بطاقة الرقم القومي السارية. اختيار الدور السكني المطلوب. الضغط على أيقونة "أرغب في التقديم" وملء كافة البيانات المطلوبة.

تفاصيل أقساط شقق سكن لكل المصريين 5

أعلنت وزارة الإسكان عن تفاصيل الوحدات السكنية التي يتم طرحها ضمن المبادرة الرئاسية، وجاءت الأسعار والأقساط كالتالي:

وحدات سكنية بسعر 542 ألف جنيه

تتوفر الوحدات السكنية بسعر 542 ألف جنيه بمساحة تصل إلى 75 مترًا في بعض المحافظات، وهي:

الجيزة (حدائق أكتوبر).

المنوفية (السادات).

المنيا (المنيا الجديدة).

تتوزع الأقساط على 3 سنوات كالتالي:

العام الأول: 4 دفعات ربع سنوية بقيمة 5 آلاف جنيه.

العام الثاني: 4 دفعات ربع سنوية بقيمة 6 آلاف جنيه.

العام الثالث: 4 دفعات ربع سنوية بقيمة 7 آلاف جنيه.

ويشترط دفع مقدمة حجز يتراوح بين 20 إلى 30 ألف جنيه حسب المكان.

وحدات سكنية بسعر 650 ألف جنيه

تتوافر وحدات سكنية أخرى بسعر 650 ألف جنيه بمساحة 90 مترًا في عدة محافظات، منها:

القاهرة (حدائق العاصمة، 15 مايو).

الجيزة (حدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة).

الشرقية (العاشر من رمضان).

أسوان (أسوان الجديدة).

توزعت الأقساط للعام الأول على 4 دفعات ربع سنوية بقيمة 7 آلاف جنيه، وفي العامين الثاني والثالث تكون قيمة الدفعة 8 آلاف جنيه و9 آلاف جنيه، على التوالي، مع دفع 20% من قيمة الوحدة عند التعاقد.

وحدات سكنية بسعر 700 ألف جنيه

تتوفر وحدات سكنية بسعر 700 ألف جنيه بمساحة 90 مترًا في مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، مع نفس تفاصيل الأقساط السابقة (7 آلاف جنيه في العام الأول، 8 آلاف في العام الثاني، و9 آلاف في العام الثالث)، مع دفع 20% من القيمة عند التعاقد.

استلام الوحدات السكنية

تتيح وزارة الإسكان للمواطنين الذين قاموا بحجز وحداتهم بنظام الاستلام الفوري تسلم الوحدات فور إتمام الإجراءات, بينما الوحدات السكنية التي لا تزال تحت الإنشاء، فسيتم تسليمها خلال فترة 36 شهرًا من تاريخ غلق باب التقديم.

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