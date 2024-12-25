وزارة الإسكان تعلن عن شروط تراخيص البناء الجديدة .. إليك التفاصيل كاملة

تعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تعزيز التنمية العمرانية وتحفيز الاستثمار العقاري في المدن الجديدة، من خلال تسهيل إجراءات تراخيص المباني وتقديم حلول سكنية متكاملة تلبية احتياجات المواطنين. هذه الخطوة تأتي في سياق جهود الوزارة لتحسين الخدمات وتعزيز الراحة للمواطنين، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة والتعزيز الاقتصادي.

وسيوضح لكم الموجز التفاصيل .

وفي هذا الصدد أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أنه سيتم تفعيل خدمة استقبال طلبات تراخيص المباني بالمدن الجديدة إلكترونياً “Online”، وذلك اعتباراً من أول يناير المقبل ٢٠٢٥، بهدف التيسير على المواطنين والمستثمرين بالمدن الجديدة.

وأوضح المهندس أنه يتم تقديم الطلبات ورفع الرسومات والمستندات المطلوبة، وسداد الرسوم من خلال الموقع الالكتروني لخدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الرابط https://nuca-services.gov.eg دون الحاجة للتوجه إلى مراكز خدمات العملاء بالمراكز التكنولوجية بالمدن الجديدة.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه وجه مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن، بالتيسير على المواطنين والمستثمرين في تقديم الخدمات بالمدن الجديدة، وتطوير الأداء في مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن منظومة استقبال طلبات تراخيص المباني إلكترونياً تأتي ضمن الجهود المبذولة من وزارة الإسكان لتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

شروط البناء الجديدة 2024

كشفت وزيرة التنمية المحلية منال عوض عن شروط تراخيص البناء الجديدة التي يتعين الالتزام بها:

1- الالتزام بالارتفاعات المحددة وفق الاشتراطات الواردة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة.

2- التأكيد على ضرورة تنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية المعتمدة.

3- يُسمح بممارسة الأنشطة التجارية والإدارية في الطابقين الأرضي والأول من المباني السكنية الواقعة على طرق عرضها أكثر من 10 أمتار.

4- يجب الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيم المعتمدة، بالإضافة إلى خطوط التنظيم المعتمدة.

في سياق متصل، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن شروط تراخيص البناء الجديدة، مؤكدًا إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية السابقة التي صدرت في مارس 2021، والعودة إلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

اقرأ أيضا : قبل انتهاء الموعد.. بادر بـ حجز شقق سكن مصر وجنة ودار مصر

شقق المصريين بالخارج.. طرح جديد للإسكان اعرف الشروط والأماكن المتوفرة







