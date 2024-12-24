قبل انتهاء الموعد.. بادر بـ حجز شقق سكن مصر وجنة ودار مصر

تعتزم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، إنهاء فترة حجز الوحدات السكنية الخاصة بمشروعات حجز سكن مصر وجنه ودار مصر والإسكان المتميز، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 26 ديسمبر 2024.

وقبل إنهاء عملية حجز شقق سكن مصر وجنة ودار مصر التي تأتي في إطار خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية تناسب مختلف الشرائح الاجتماعية، مع تقديم تسهيلات مميزة في أنظمة السداد لجذب أكبر عدد من المستفيدين، ننقل لكم بعض الإجراءات الجديدة لتسهيل عملية الحجز فبادر بها قبل انتهاء الموعد.

تفاصيل حجز شقق سكن مصر وجنة ودار مصر

وقدمت الوزارة ثلاث طرق ميسرة لسداد جدية حجز شقق سكن مصر وجنة ودار مصر، حيث يمكن للمواطنين دفع مبلغ يصل إلى 100 ألف جنيه عبر الوسائل التي يستعرضها الموجز على النحو التالي..

الدفع الفوري عبر خدمة فوري: باستخدام رقم السداد المرجعي المقدم من الموقع.

استخدام البطاقة البنكية: سداد مباشر من خلال البطاقة.

التحويل البنكي: من خلال أي بنك معتمد.

تخصيص وحدات للمواطنين ذوي الهمم

كما خصصت الوزارة نسبة 5% من إجمالي الوحدات المتاحة، أي ما يعادل 330 وحدة، للمواطنين ذوي الهمم في 15 مدينة جديدة، تهدف هذه الخطوة إلى توفير مساكن ملائمة وداعمة لهذه الفئة من المواطنين من خلال حجز شقق سكن مصر وجنة ودار مصر.

المدن المشمولة بطرح الوحدات السكنية

تشمل المدن التي تم طرح الوحدات السكنية فيها ما يستعرضه موقع الموجز على النحو التالي..

القاهرة الجديدة

العلمين الجديدة

المنصورة الجديدة

6 أكتوبر

أكتوبر الجديدة

حدائق أكتوبر

بدر

العبور

الشروق

العاشر من رمضان

السادات

المنيا الجديدة

غرب قنا الجديدة

ناصر (غرب أسيوط)

دمياط الجديدة

شقق تمويل عقاري

خطوات متابعة السداد بعد الدفع

بعد إتمام عملية السداد، يتعين على المتقدمين اتباع الخطوات التالية..

مراجعة حالة السداد: يقوم النظام بمراجعة الدفع وإرسال رسالة نصية تأكيدية بتغيير حالة الطلب إلى "تم السداد".

تأكيد الدفع: يجب على العميل رفع مستند التحويل بصيغة JPEG، JPG، أو PDF عبر الموقع الإلكتروني وانتظار تأكيد الطلب.

طباعة واستكمال استمارة الحجز: يتم طباعة الاستمارة الموقعة ورفعها كجزء من إجراءات الحجز النهائية.

كيفية الحجز عبر موقع "مسكن - محور الوحدات"

يمكن حجز الوحدات السكنية عبر موقع "مسكن - محور الوحدات" من خلال الرابط المخصص. تشمل خطوات التسجيل وحجز شقق سكن مصر وجنة ودار مصر، ما يلي..

التسجيل على الموقع الإلكتروني: يمكن للمواطنين الطبيعيين وذوي الهمم أو من يمثلونهم قانونياً التسجيل عبر www.reserve.newcities.gov.e.

إدخال البيانات الأساسية: تشمل الاسم، الرقم القومي، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، العنوان، ورقم كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، مع إرفاق صورة للبطاقة الوطنية وكارت الخدمات.

اختيار المدينة والمشروع: بعد التسجيل، يقوم المتقدم باختيار المدينة والمشروع المطلوب، وتحديد الدور المناسب.

سداد جدية الحجز: يتم الدفع عبر إحدى الطرق الثلاث المذكورة أعلاه، مع إرفاق مستند السداد على الموقع.

المشروعات والوحدات المتاحة للتقديم

تتضمن المشروعات المتاحة حاليًا ما يلي..

جنة بمدينة القاهرة الجديدة: 409 وحدات بمساحات تتراوح بين 100 م و150 م.

سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة: 700 وحدة بمساحات من 106 م إلى 133 م.

جنة بمدينة 6 أكتوبر: 223 وحدة بمساحات من 100 م إلى 150 م.

دار مصر بمدينة 6 أكتوبر: 22 وحدة بمساحات من 100 م إلى 150 م.

سكن مصر بمدينة حدائق أكتوبر: 435 وحدة بمساحات من 106 م إلى 118 م.

سكن مصر بمدينة أكتوبر الجديدة: 300 وحدة بمساحات من 106 م إلى 115 م.

عمارات الحي السادس بمدينة بدر: 1500 وحدة بمساحة 90 م لكل وحدة.

روضة العبور بمدينة العبور: 456 وحدة بمساحات من 101 م إلى 111 م.

سكن مصر بمدينة الشروق: 35 وحدة بمساحات من 106 م إلى 130 م.

دار مصر بمدينة العاشر من رمضان والسادات: 22 وحدة بمساحات تتراوح بين 130 م و150 م.

سكن مصر بمدينة المنيا الجديدة: 34 وحدة بمساحات من 106 م إلى 115 م.

سكن مصر بمدينة غرب قنا: 246 وحدة بمساحات من 106 م إلى 118 م.

سكن مصر بمدينة ناصر (غرب أسيوط): 310 وحدات بمساحات من 106 م إلى 130 م.

جنة وسكن مصر وإسكان متميز بمدينة دمياط الجديدة: 150 وحدة "جنة"، 160 وحدة "سكن مصر"، و83 وحدة "إسكان متميز" بمساحات متنوعة.

إسكان متميز بمدينة المنصورة الجديدة: 890 وحدة بمساحات من 95 م إلى 99 م.

سكن مصر بمدينة العلمين الجديدة: 600 وحدة بمساحات من 110 م إلى 133 م.

اقرأ أيضا

آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعى .. سكن لكل المصريين 5

رابط تسجيل دخول موقع الإسكان الاجتماعي للاستعلام عن حالة الطلب