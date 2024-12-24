شقق المصريين بالخارج.. طرح جديد للإسكان اعرف الشروط والأماكن المتوفرة

تصدرت وزارة الإسكان الاجتماعي والمرافق والمجتمعات العمرانية، تريند شبكة الإنترنت خلال الساعات القليلة الماضية، عقب إعلانه عن طرح شقق المصريين بالخارج، ضمن مبادرة «بيتك في مصر»، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

ويستهدف شقق المصريين بالخارج إتاحة وحدات سكنية متميزة لكل المصريين بالخارج داخل وطنهم الأم.

وفي هذا الصدد، الموجز يسلط الضوء السطور التالية، على تفاصيل الطرح الجديد شقق المصريين بالخارج.

شقق المصريين بالخارج

شقق المصريين بالخارج

أين تقع شقق المصريين بالخارج؟

وبناء على المعلن رسمياً من قبل وزارة الإسكان، تستهدف مبادرة «بيتك في مصر» تنفيذ شقق المصريين بالخارج، وهي موزعة كالآتي:

- 4200 شقة داخل مدن: «العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد».

- وبالإضافة إلى عدد من الوحدات التي تتواجد في القرى سياحية.

- وأيضاً 800 وحدة داخل: «مدينتي بالقاهرة الجديدة ومدينة السلام».

- و250 وحدة سكنية في أبراج العلمين الجديدة بمساحات 200 متر.

- وتوجد أيضاً 250 وحدة في الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة.

- و1050 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة.

- وهناك 1000 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة.

- و250 فيلا منفصلة وشبه منفصلة في المنصورة الجديدة.

- وأيضاً 500 وحدة في منطقة «صبا» بالسادس من أكتوبر.

- وتوجد 200 وحدة سكنية في مدينة الشيخ زايد.

- وأخيراً توجد طرح وحدات أخرى جديدة في القرى السياحية ومنطقة الفسطاط ومدينتي وروضة العبور وغيرها.

ومن المنتظر أيضاً أن تقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإعلان كافة التفاصيل الخاصة بطرح شقق المصريين بالخارج، وذلك خلال الأيام القادمة.

شروط التقديم على الطرح الجديد

-أولا أن المتقدم يكون مصري الجنسية.

-وأيضاً أن يكون له حساب بنكي في بلد إقامته بالخارج مضى عليه 6 أشهر على الأقل.

-ويسمح لكل مصري بالخارج حجز وحدتين كحد أقصى.

ومن المقرر أيضاً أن يتم إطلاق موقعاً إلكترونياً للحجز في هذه المبادرة حيث يتم عن طريقه اختيار الوحدة المرغوبة، وسيكون التخصيص بأسبقية الحجز، حيث سيتم بالفعل فتح باب الحجز لمدة شهر واحد عقب الإنتهاء من تلك الإجراءات.

شقق المصريين بالخارج

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